Глава Черкасской ОГА Сергийчук заявил, что перезапускает работу антирейдерского штаба

9 сентября в Черкасской облгосадминистрации прошло заседание областного оперативного штаба по противодействию аграрному рейдерству, на котором глава области Сергей Сергийчук заявил, что небольшое количество жалоб на рейдерство связано с неэффективной работой чиновников и с тем, что люди о штабе просто не знают.

Сергийчук: Наша задача – перезагрузить структуру так, чтобы она начала работать результативно и эффективно бороться с рейдерством Фото: ck-oda.gov.ua

Председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук заявил, что перезапускает работу областного оперативного штаба по противодействию аграрному рейдерству, пишет 9 сентября сайт ОГА.

"При Черкасской областной государственной администрации был создан областной оперативный штаб по противодействию аграрному рейдерству. Затем он стал региональной рабочей группой по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий. Названия неплохие, но информации о результатах практически нет. Нам и обществу нужны конкретные действия и конкретные результаты. Поэтому наша задача – перезагрузить структуру так, чтобы она начала работать результативно и эффективно бороться с рейдерством", – сказал Сергийчук.

Сегодня прошло заседание штаба, на котором глава области с правоохранителями, представителями управления культуры и охраны культурного наследия и Госгеокадастра рассмотрели заявления о незаконном захвате урожая, а также о незаконной государственной регистрации прекращения права аренды на земельные участки.

"Заседания штаба должны быть регулярными. Хочу, чтобы на каждой следующей встрече мы публично отчитывались о результатах работы. Такое сравнительно небольшое количество обращений свидетельствует лишь об одном: об этом штабе предприниматели или вообще не знают, или не доверяют деятельности его состава. Оценку его работе должны дать сами граждане, представители бизнеса, которые страдают от беззакония. Они будут оценивать исключительно по делам. Документальные отчеты для статистики никому не нужны. Только реальные результаты", – заявил глава ОГА.