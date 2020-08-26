ГОРДОН
 
 
Алексей Куприенко
Алексей Куприенко

CEO и основатель траблшутингового агентства "Underdog The Unlawyers".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рейдерские захваты становятся повсеместной практикой в Украине. Привлечь к ним внимание можно с помощью видео

Как привлечь внимание к рейдерскому захвату с помощью видео: разбор на примере громких скандалов этого лета.

Сегодня рейдерские захваты становятся повсеместной практикой в Украине. Привлечение в конкурентных войнах правоохранительных органов в качестве грубой силы – новая реальность украинской экономики. После Революции достоинства первыми под удар попали крупные IT-компании. 

Украинские предприниматели все чаще понимают, что одними юридическими механизмами при таком беспределе не поможешь. Поэтому конфликт нужно делать публичным и громко заявлять о своей позиции. Таким рупором для бизнеса стали публичные видеообращения. Они усиливают голос пострадавшей стороны и позволяют привлечь внимание к незаконным действиям оппонентов. 

Однако чем чаще предприниматели обращаются к аудитории за помощью, тем более искушенной эта аудитория становится. Пресыщенные подобными обращениями пользователи социальных сетей равнодушно пролистывают очередной пост, мысленно говоря: “Не верю!”

Выходит, просто заявить о своей позиции – недостаточно. Нужно убедить зрителя в том, что правда в освещаемой истории именно на вашей стороне. Но как сделать сообщение о бедах вашего бизнеса интересным для общества?

Давайте разберем на примерах нашего карантинного лета. Это видеообращение Ирины Варагаш по поводу рейдерского захвата известного производителя воды и детского питания, обращение к власти главы предпринимательского сообщества Сергея Гайдачука, заявление бизнесмена Игоря Тынного о незаконных проверках СБУ и личной мести главы последнего, а также видео Дмитрия Зинченко и его супруги, в котором они рассказывают о захвате группы компаний по продаже гаджетов со стороны партнера. Посмотрим, почему одни становятся виральными и набирают сотни тысяч просмотров, другие не репостят даже близкие друзья авторов. 

Все мы знаем, что в видео крайне важна картинка. Ведь именно благодаря ей мы перестаем скроллить ленту и нажимаем заветную кнопку PLAY. Но насколько наши представления о хорошей картинке уместны в такой одиозной ситуации, как рейдерский захват?

Начнем наш обзор с самой тревожной ситуации для украинского рынка – “наезда” силовиков на крупное предприятие. Производитель детского питания с 25-летней историей заслужил уважение и доверие многих украинцев. Казалось бы, видео про то, как власть совершает уже третью попытку рейдерского захвата предприятия, обязано вызвать общественный резонанс и широко тиражироваться среди пользователей социальных сетей. Однако обращение владелицы компании Ирины набрало сравнительно небольшое количество просмотров – около 28 тыс. 

Стоит отметить, что алгоритмы Facebook считают просмотры, исходя из длительности просмотра пользователем: более трех секунд либо 97% видео, если оно короче трех секунд. Если пользователь просмотрел видео несколько раз – Facebook такой показ повторно не учитывает. Простыми словами, социальная сеть считает лишь уникальных пользователей, которые проконтактировали с видео. 

Скриншот Алексея Куприенко
Скриншот Алексея Куприенко

На видео мы видим строгий формальный образ Ирины в рабочей обстановке. Она максимально вовлечена и обеспокоена происходящим. Более того, далее следует комментарий адвоката, которая дает детальную выкладку происходящего, чтобы у нас не оставалось сомнений в вопиющем нарушении законов по отношению к предприятию. 

Однако можно предположить, что зрителю подобный образ оказался не близок. Наш зритель несколько утомлен формалистикой. На примере видеоконтента мы можем проследить первую ключевую особенность: зрителю интересно то, с чем он может себя проассоциировать; то, где он себя узнает; то, куда он может себя вписать. 

К сожалению, хорошо подготовленное обращение Ирины не вызвало эмпатии среди аудитории. Именно потому, что им оказалось крайне непросто узнать себя в успешной бизнес-леди на фоне многочисленных наград компании.

На втором месте – видео в поддержку этого производителя детского питания от основателя предпринимательского сообщества Сергея Гайдачука.

Скриншот Алексея Куприенко
Скриншот Алексея Куприенко

Не являясь непосредственно пострадавшим в ситуации с рейдерским захватом, Сергей получил значительно больший отклик у зрителей, собрав около 40 тыс. просмотров. Удивительным образом видео на фоне природы, снятое здесь и сейчас, оказалось зрителю ближе.

Кажется, что, в общем-то, неважно, что именно говорит Сергей. Ведь предельно понятно, что тяготы больших бизнесменов и крупных бизнес-сообществ не могут трогать массовую аудиторию. 

Тут мы прослеживаем вторую ключевую закономерность – слова роли не играют. Человек смотрит прежде всего глазами. В видео считывается эмоциональный, настойчивый посыл от человека, который от зрителя практически ничем не отличается. Сергей в простой повседневной одежде, без галстуков, на фоне беседки говорит о понятных каждому из нас вещах.

А вот видеообращение бизнесмена Игоря Тынного по поводу заведенных уголовных дел в отношении 12 юридических лиц, в которых он является соучредителем, набрало за месяц немалых 42 тыс. просмотров. В нем он сообщает, что СБУ и ГПУ интересуются всеми без исключениями его компаниями, которые эксплуатируют мини-ГЭС, СЭС, работающие в сфере обращения с отходами. А также связывает это с личной местью главы Службы безопасности Украины.

Скриншот Алексея Куприенко
Скриншот Алексея Куприенко

Как и Ирина, Игорь снимает видео в своем кабинете. Тоже показывает свои награды и говорит о своих успехах. Но видео снято на телефон лично героем. Оно аматорское – у зрителя не остается в этом сомнений. Игорь противопоставляет свои грамоты и благодарности от украинской армии метровой стопке документов вменяемых уголовных дел в финансировании терроризма. Отсюда третья закономерность: понятные визуальные сравнения всегда работают лучше, чем их словесное описание.

А теперь давайте посмотрим видео руководителя группы компаний по торговле гаджетами Дмитрия Зинченко, набравшее 57 тыс. просмотров.

Скриншот Алексея Куприенко
Скриншот Алексея Куприенко

Если посмотреть на это видео глазами эстета и перфекциониста – в нем плохо все. Вот абсолютно: видео снято на телефон, при плохом освещении, дрожащей рукой, а звук в нем – вообще отдельная тема для критики. 

Но именно в этом кроется секрет его успеха. В видеокадре с первой секунды понятно, что речь пойдет о серьезных вещах: мы видим встревоженных мужчину и женщину в повседневной одежде, на домашнем диване. На их лицах зафиксирована тревога. Что-то заставило их сесть вместе и срочным образом обратиться к зрителю. 

Именно так мы представляем себе обращение человека, который попал в неприятность и жаждет справедливости, – спонтанная, искренняя и не срежиссированная моментальная реакция на происходящее. В этой ситуации человек не думает об идеальной картинке и эстетике. Перед ним совершенно другие задачи – донести свою позицию здесь и сейчас. 

На примере обращения Дмитрия и его супруги резюмируем четвертую закономерность: конструкция экспозиции задает сюжет. Именно постановка персонажей, которая считывается с первого кадра, задает интерес. Именно непрофессиональность в подходе и аматорство просмотренного ролика заставляют нас поверить тому, что говорит Дмитрий. Его обращение вызывает сочувствие и эмпатию. Мы прокручиваем в своей голове фильм с собой в главной роли на месте спикера и переживаем его непростой опыт на себе.

Но каким бы искренним ни было видеообращение, пальму первенства по просмотрам всегда будет занимать “экшн-видео”. Так, видео, на котором силовики выбивают дверь в упомянутую выше компанию, набрало практически 200К просмотров.

Скриншот Алексея Куприенко
Скриншот Алексея Куприенко

Почему такие видео бьют рекорды просмотров? Все просто: они вызывают четкие и понятные эмоции у зрителя: накал и тревогу. Ему не надо анализировать ситуацию, думать и делать выводы, чью сторону конфликта принять. В последнем видео эмоции созвучны с убеждениями большинства украинцев о том, что в нашей стране правоохранительные органы, призванные нас защищать, чаще, увы, делают наоборот.

В указанных примерах мы видим весь спектр закономерностей современного клипового мышления: люди не слушают вас. Они не вслушиваются в ваши проблемы. Для них подобное видео – еще одна единица контента. И если в вашем обращении не будет эмоционального посыла, четкой ассоциации, понятной экспозиции, а также загадки или драмы – оно рискует так и остаться локальным материалом на страничках у вас и ваших родных.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: СБУ, рейдерский захват, силовики, Алексей Куприенко
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