Предприниматели просят президента создать антирейдерский совет

Бизнесмены уже получили ответ на свое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и готовят конкретные предложения по формату работы совета, их передадут в Офис президента.

Представители украинского бизнес-сообщества инициировали создание межведомственного органа при президенте Украины, который должен контролировать защиту бизнеса от рейдерства, пишут "Подробности".

Одной из инициаторов стала соучредитель холдинговой компании "Петрус" Людмила Русалина, которая заявляет, что годами страдает от угроз, шантажа, физического насилия и заказных уголовных производств.

"На меня были "наезды" и угрозы убийством. Меня шантажировали заказным уголовным делом. После обращений все эти представления были рассмотрены и хочу показать результат этого – закрытие заказного уголовного производства, которое было против меня, и подтверждение закрытия на уровне Генеральной прокуратуры и также судебное решение", – заявила она на круглом столе, посвященном вопросам защиты от рейдерства.

Глава общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала добавил, что рейдерство в Украине – это проблема не только бизнеса, но и всей страны.

"Именно поэтому мы и решили собрать круглый стол, чтобы послушать и представителей бизнеса, и представителей правоохранительных органов. И прозвучала такая инициатива – что президент, как гарант Конституции, как первое лицо в государстве – это именно тот человек, который может взять на себя ответственность за преодоление рейдерства", – отметил он.

Инициативу бизнеса поддержали народные депутаты, общественность, ученые, представители совета бизнес-омбудсмена, пишут "Подробности". Предприниматели уже получили ответ на свое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналисты отмечают, что он одобрил такую инициативу, и теперь участники круглого стола готовят конкретные предложения по формату работы совета и передадут их в Офис президента.