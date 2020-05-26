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Юрист заявил, что чиновники Минюста помогли рейдерам захватить гранитный карьер

Ракитнянский гранитный карьер в Киевской области перешел к новым собственникам после того, как Министерство юстиции затягивало с рассмотрением жалобы владельцев, а потом отказало им в защите прав, заявил юрист Владислав Власюк.

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Права на свое предприятие потеряли Елизавета Гайсаева и Сергей Шарава, владельцами и бенефициарами стало ООО "Гранит Инвест-Рокитное"
Права на свое предприятие потеряли Елизавета Гайсаева и Сергей Шарава, владельцами и бенефициарами стало ООО "Гранит Инвест-Рокитное"
Фото: mramor-granit.com

Юрист Владислав Власюк обвинил Министерство юстиции в помощи рейдерам, которые, по его информации, отобрали у законных владельцев Рактинянский гранитный карьер в Киевской области. Схему и ход событий он описал 21 мая в своем Facebook.

Адвокат считает, что в Минюсте специально затянули рассмотрение жалобы собственников на перерегистрацию предприятия, а потом безосновательно отказали в защите прав. 

Власюк написал, что сменили собственников в октябре 2019 года три регистратора – Ярослав Симоник, Роман Мируцкий и Елена Науменко: по документам о залоге за 2012 год сняли арест с компании и за два хода зарегистрировали новых владельцев.

https://www.facebook.com/vladyslav.vlasiuk/posts/2514768412071221

Права на свое предприятие потеряли Елизавета Гайсаева и Сергей Шарава, владельцами и бенефициарами стало ООО "Гранит Инвест-Рокитное".

В комментарии "Українським новинам" Гайсаева сообщила, что подала жалобу на действия регистраторов еще в феврале, но рассмотрение затягивалось, в Минюсте ссылались на карантин, но на сайте министерства в то же время появлялись результаты по жалобам, которые были поданы позже. Через два месяца жалобу разделили, ее части отправили на рассмотрение в разные области, и в итоге в Минюсте заявили, что в удовлетворении жалобы отказывают, так как от Гайсаевой поступил иск в суд.

"Так я и узнала о существовании иска", – рассказала она журналистам. Совладелица карьера утверждает, что иск не подавала, так как знала, что это затянет рассмотрение жалоб. Она ознакомилась с делом в суде и заявила, что подпись на документах – не ее. Иск был подан 4 мая, а утром 5 мая уже рассмотрен, определение об открытии производства в тот же день принесли в антирейдерскую коллегию Минюста и министерство получило основание отказать в удовлетворении жалобы.

Гайсаева считает, что от нее ожидали взятку.

"А когда никто не пришел, они разделили жалобы, и оперативно все сделали", – сказала она.

Адвокат призвал главу Минюста Дениса Малюську и его первого заместителя Евгения Горовца прокомментировать ситуацию.

Горовец в комментарии написал, что в Минюсте не хватает кадров, а искусственно поданные иски мешают помочь собственнику.

"Українські новини" пишут, что Гайсаева владеет предприятием с 2015 года.

"За это время его смогли реанимировать, выкупить проблемные кредиты, выплатить в бюджет 3,5 млн грн и сохранить более 100 рабочих мест в районе", – сказано в сообщении информагентства.

Теги: Министерство юстиции, Киевская область, рейдерский захват, адвокат, рейдер, суд
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