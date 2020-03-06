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Гендиректор Avellana Gold на форуме в Канаде обвинил прокурора Закарпатской области в рейдерстве

Инвестор и гендиректор компании Avellana Gold, которая инвестирует в Украину с 2016 года, Брайан Сэвэдж заявил, что прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк работает "синхронно с рейдерами".

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Инвестор выступил на форуме в Торонто
Инвестор выступил на форуме в Торонто
Фото: delo.ua

Прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк работает синхронно с рейдерами, заявил гендиректор компании Avellana Gold Брайан Сэвэдж на инвестиционном форуме по добыче полезных ископаемых PDAC, прошедшем в канадском Торонто. Об этом сообщает издание Delo.ua.

Сэвэдж назвал рейдерами также директора компании Gofer mining Александра Маштепу и его помощников Дмитрия Зайцева и Дмитрия Карпа.

В своем выступлении владелец новой обогатительной фабрики в Закарпатье рассказал о бизнесе по добыче ископаемых в Украине и истории Avellana Gold.

"Как только инвестор построил фабрику, она пережила попытки захвата криминальными авторитетами, блокирование работы прокуратурой и теперь уже бывшим губернатором, постоянную дискредитацию в СМИ и много судов. Недавняя медиаатака была связана с заседанием в Верховном Суде, который недавно окончательно подтвердил фиктивность Gofer mining и Cengard Financial, прикрывавших рейдерство инвестиционными намерениями. Несмотря на такое давление, акционер Avellana Gold отказался от встреч с всякого рода переговорщиками и нашел справедливость в суде. Но попутно сообщил фамилии всех причастных к рейдерству на форуме ископаемых PDAC. Брайан Сэвэдж призвал инвесторов не бояться публично называть всех, кто мешает честному бизнесу развиваться в Украине", – пишет портал.

Avellana Gold инвестирует в украинскую промышленность с 2016 года в Мужиевское месторождение полиметаллических руд. В ноябре 2019 начала работу построенная обогатительная фабрика Avellana Gold, она добывает золото, цинк и свинец. Общий объем инвестиций в проект – $140 млн, пишет Delo.ua.

Теги: инвестиции, прокуратура, промышленность, бизнес, рейдерский захват, Закарпатская область
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