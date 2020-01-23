Суд подтвердил фиктивность компании Gofer Mining PLC, которая маскировала захват предприятия инвестиционной деятельностью – СМИ

Суд признал незаконным и отменил решение о санации обанкротившегося добывающего предприятия "Закарпатполиметаллы", инициатором санации выступала компания Gofer Mining PLC, но суд показал ее неспособность восстановить предприятие, пишут "Экономические новости".

Западный апелляционный хозяйственный суд признал незаконными инвестиционные намерения компании Gofer Mining PLC, сообщает портал "Экономические новости" со ссылкой на постановление суда от 9 января. По данным издания, эта компания "атаковала" американского инвестора Avellana Gold в Закарпатье.

"Предложение инвестора сводилось к намерениям в будущем без подтверждения любыми доказательствами наличия достаточных активов (средств) для реализации будущего плана санации. В то же время спорное постановление содержит условия перехода корпоративных прав и права собственности на активы, которые согласно вышеперечисленным доказательствам уничтожены, а о достаточности остатков таких активов должника для осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности и, соответственно, реализации процедуры санации анализ не проводился", – сказано в постановлении.

Суд признал незаконным и отменил решение о санации обанкротившегося добывающего предприятия "Закарпатполиметаллы". Инициатором санации выступала компания Gofer Mining PLC, но суд показал ее неспособность восстановить предприятие, отмечают авторы статьи.

"Процедура санации является экономически необоснованной и способна лишь затягивать судебные дела. Ведь компания "Закарпатполиметаллы", которую после 11 лет банкротства пытались восстановить рейдеры, не имеет никаких материальных активов для восстановления производственной деятельности. Мишенью был американский инвестор и "Карпатская рудная компания", входящая в его структуру", – сказано в материале.

Авторы отметили, что в мае прошлого года комитет кредиторов обанкротившегося ООО "Закарпатполиметаллы" во главе с Дмитрием Зайцевым принял решение о начале санации и привлечении "якобы нового иностранного инвестора – компании Gofer Mining PLC".

"Директором здесь является Александр Маштепа, которого журналисты ранее назвали рейдером столичного универмага "Украина". Интересно, что, по данным британского открытого реестра, Gofer Mining PLC, где Маштепа является директором, оказалась связанной с компанией Cengart Financial Inc, которая путем создания фиктивных долгов довела ООО "Закарпатполиметаллы" до банкротства. Еще один компаньон, председатель комитета кредиторов ООО "Закарпатполиметаллы" Дмитрий Зайцев, также находится в базе сайта "Миротворец", где его обвиняют в рейдерстве, сепаратизме и отмывании денег. Компания Gofer Mining PLC, которая якобы является кредитором ООО "Закарпатполиметаллы", была зарегистрирована 12 апреля 2019 года примерно в одно время с несколькими связанными компаниями – Gofer Energy PLC и Gofer Wealth PLC", – утверждают журналисты.

Издание пишет, что специальное разрешение на пользование недрами, которое принадлежало ООО "Закарпатполиметаллы", в 2008 году было аннулировано, а компанию объявили банкротом, и с тех пор не было никаких действий для возобновления его деятельности. Новое разрешение на пользование недрами Мужиевского месторождения в 2012 году получила ЧАО "Карпатская рудная компания", в 2016-м компанию приобрел инвестор из США Avellana Gold, который построил новую современную обогатительную фабрику и ликвидирует экологические последствия в регионе от хозяйственной деятельности предыдущих предприятий, работавших на месторождении, подчеркивается в статье.