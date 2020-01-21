Краевед из Бурятии утверждает, что на дне Байкала лежит 11 вагонов золота

По словам краеведа из Бурятии Алексея Тиваненко, на дно Байкала, где нашли слитки золота, опускался даже президент РФ Владимир Путин. Официально погружение связывали с исследованием чистоты озера, отметил исследователь.

На дне Байкала находится золото, которое является частью исчезнувшего в 1920 году золотого запаса Российской империи. Об этом рассказал краевед из Бурятии Алексей Тиваненко, пишет "Сибирь.Реалии" в материале за 20 января.

Золото, по его словам, было забрано большевиками у адмирала Александра Колчака и отправлено на поезде во Владивосток, но по дороге его пустили под откос в районе станции Моритуй в Иркутской области. Часть вагонов ушла "в глубины Байкала".

"Из 17 вагонов, которые отошли от Иркутска, во Владивосток приехало всего шесть вагонов – тому есть документальные свидетельства, в том числе кадры кинохроники, которые я видел. Следовательно, остальные 11 вагонов, получается, лежат на дне Байкала", – сказал Тиваненко.

Он объяснил, что в 2009 году во время погружения батискафа "Мир" в озеро исследователи нашли слитки, но поднять их пока нет возможности – золото лежит на глубине около 1,5 км.

"Я своими глазами увидел царское золото! В одном месте, под камнем, лежит аккуратненький слиточек. Видно, что золото. Нам надо было убедиться, что это действительно было оно. Повернули аппарат, покрутили задним винтом, и песок сдуло. И действительно стало ясно, что там лежит слиток золота. Видны клейма, все совпадает", – рассказал краевед.

Тиваненко утверждает, что о находке сообщили в Кремль, и на дно озера спускался в том числе президент РФ Владимир Путин. Официально погружения связывали с исследованием чистоты самого глубокого пресноводного озера в мире, отмечает краевед из Бурятии.