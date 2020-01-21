Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Краевед из Бурятии утверждает, что на дне Байкала лежит 11 вагонов золота

По словам краеведа из Бурятии Алексея Тиваненко, на дно Байкала, где нашли слитки золота, опускался даже президент РФ Владимир Путин. Официально погружение связывали с исследованием чистоты озера, отметил исследователь.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На дно Байкала спускались на батискафе "Мир"
На дно Байкала спускались на батискафе "Мир"
Фото: sibreal.org

На дне Байкала находится золото, которое является частью исчезнувшего в 1920 году золотого запаса Российской империи. Об этом рассказал краевед из Бурятии Алексей Тиваненко, пишет "Сибирь.Реалии" в материале за 20 января.

Золото, по его словам, было забрано большевиками у адмирала Александра Колчака и отправлено на поезде во Владивосток, но по дороге его пустили под откос в районе станции Моритуй в Иркутской области. Часть вагонов ушла "в глубины Байкала".

"Из 17 вагонов, которые отошли от Иркутска, во Владивосток приехало всего шесть вагонов – тому есть документальные свидетельства, в том числе кадры кинохроники, которые я видел. Следовательно, остальные 11 вагонов, получается, лежат на дне Байкала", – сказал Тиваненко.

Он объяснил, что в 2009 году во время погружения батискафа "Мир" в озеро исследователи нашли слитки, но поднять их пока нет возможности – золото лежит на глубине около 1,5 км.

"Я своими глазами увидел царское золото! В одном месте, под камнем, лежит аккуратненький слиточек. Видно, что золото. Нам надо было убедиться, что это действительно было оно. Повернули аппарат, покрутили задним винтом, и песок сдуло. И действительно стало ясно, что там лежит слиток золота. Видны клейма, все совпадает", – рассказал краевед.

Тиваненко утверждает, что о находке сообщили в Кремль, и на дно озера спускался в том числе президент РФ Владимир Путин. Официально погружения связывали с исследованием чистоты самого глубокого пресноводного озера в мире, отмечает краевед из Бурятии.

Теги: Владимир Путин, золото, Бурятия, Владивосток, Байкал, вагоны, озеро, Иркутск, поезд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS