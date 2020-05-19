"Привет от рейдеров". Замминистра юстиции Онищук заявила о взломе ее кабинета

По словам замминистра юстиции Ольги Онищук, злоумышленники даже не пытались скрыть следы своего присутствия в ее кабинете. Она считает, что ее хотят держать "в страхе и постоянном напряжении".

Кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук был взломан неизвестными. Об этом она заявила 18 мая в своем Facebook.

"Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста. Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!)", – написала она.