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"Привет от рейдеров". Замминистра юстиции Онищук заявила о взломе ее кабинета

По словам замминистра юстиции Ольги Онищук, злоумышленники даже не пытались скрыть следы своего присутствия в ее кабинете. Она считает, что ее хотят держать "в страхе и постоянном напряжении".

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Онищук подала заявление об уголовном преступлении в Национальную полицию
Онищук подала заявление об уголовном преступлении в Национальную полицию
Фото: Ольга Оніщук / Facebook

Кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук был взломан неизвестными. Об этом она заявила 18 мая в своем Facebook.

"Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста. Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!)", – написала она.

Замминистра добавила, что не исключает, что ей оставили и другие "визитки и сюрпризы" на память, чтобы держать "в страхе и постоянном напряжении". Онищук также сообщила, что уже подала заявление об уголовном преступлении в Национальную полицию.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2650841765127667&id=100006056078422

С 2002-го по 2019 год Онищук была частным нотариусом Киевского городского нотариального округа. В августе прошлого года заняла должность заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации.

Теги: Украина, Минюст, рейдер, Ольга Онищук
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