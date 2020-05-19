"Привет от рейдеров". Замминистра юстиции Онищук заявила о взломе ее кабинета

Кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук был взломан неизвестными. Об этом она заявила 18 мая в своем Facebook.
"Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста. Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!)", – написала она.
Замминистра добавила, что не исключает, что ей оставили и другие "визитки и сюрпризы" на память, чтобы держать "в страхе и постоянном напряжении". Онищук также сообщила, что уже подала заявление об уголовном преступлении в Национальную полицию.
С 2002-го по 2019 год Онищук была частным нотариусом Киевского городского нотариального округа. В августе прошлого года заняла должность заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации.