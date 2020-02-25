Минюст анонсировал публичную утилизацию во Львовской области почти 14 тонн алкоголя

За публичной утилизацией во Львовской области более 37 тыс. конфискованных бутылок спиртного будет наблюдать министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщили в министерстве.

Минюст сообщил, что мероприятие пройдет на АЗС Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

26 февраля в городе Винники Львовской области состоится публичная утилизация алкогольных напитков. Об этом 24 февраля проинформировали в Facebook Министерства юстиции Украины.

"Состоится крупнейшая публичная утилизация алкогольных напитков – почти 14 тонн, больше 37 тыс. бутылок", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на утилизации будет присутствовать министр юстиции Денис Малюська, а само мероприятие пройдет на автозаправочной станции.

Минюст не указал, какой именно алкоголь будет утилизирован, но сообщение размещено с хештегом "защита прав потребителей".

В комментариях под постом ведомство уточнило, что речь идет об утилизации конфискованного алкоголя.

В октябре 2019 года министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что в правительстве запустили проект по борьбе с теневым рынком сигарет и алкоголя.