Экспресс "Киев – Борисполь" из-за отсутствия спроса перевели на другой маршрут

Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, курсирующий из Киева в аэропорт Борисполь, из-за отсутствия спроса перевели на другой маршрут. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
Дизель-поезд теперь будет курсировать по маршруту Черкассы – станция имени Шевченко (Смела). Сейчас поезд проходит испытания на новом региональном направлении.
Как уточнили в "Укрзалізниці", с марта из-за карантинных ограничений существенно уменьшилось количество авиарейсов из аэропорта Борисполь. Соответственно, снизился спрос на перевозку пассажиров из Киева в этом направлении.
Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта 2020 года из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.
Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня.
"Укрзалізниця" 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.