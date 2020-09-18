Экспресс "Киев – Борисполь" из-за отсутствия спроса перевели на другой маршрут

В "Укрзалізниці" отметили, что с марта из-за карантинных ограничений существенно уменьшилось количество авиарейсов из аэропорта Борисполь, а это отразилось на спросе на перевозку пассажиров в этом направлении.

Дизель-поезд теперь будет курсировать по маршруту Черкассы – станция имени Шевченко (Смела) Фото: Ivan Yuryk / Facebook

Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, курсирующий из Киева в аэропорт Борисполь, из-за отсутствия спроса перевели на другой маршрут. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Дизель-поезд теперь будет курсировать по маршруту Черкассы – станция имени Шевченко (Смела). Сейчас поезд проходит испытания на новом региональном направлении.

Как уточнили в "Укрзалізниці", с марта из-за карантинных ограничений существенно уменьшилось количество авиарейсов из аэропорта Борисполь. Соответственно, снизился спрос на перевозку пассажиров из Киева в этом направлении.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта 2020 года из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня.

"Укрзалізниця" 16 июля запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.