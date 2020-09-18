В Эстонии из-за коронавируса ограничат продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя в Эстонии будет действовать с 00.00 до 10.00 во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях.

Запрет будет действовать с 26 сентября до 24 октября Фото: depositphotos.com

Правительство Эстонии одобрило общегосударственное ограничение на продажу алкоголя, которое начнет действовать в ночь с 25-го на 26 сентября. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба правительства.

Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00.00 до 10.00 во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях.

Ограничение вводится до 24 октября (включительно), правительство оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения.

"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным. Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей таким образом, что способствует распространению вируса. В связи с этим я призываю людей не создавать своим рискованным поведением новых возможностей для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках", – заявил премьер-министр Юри Ратас.

По данным департамента здравоохранения Эстонии, по состоянию на 17 сентября в стране подтвердили 2778 случаев COVID-19, 64 больных умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30 071 314 человек. Жертвами COVID-19 стали 944 887 человек, выздоровело 20 432 852.