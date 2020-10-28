В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд

28 октября в Кривом Роге (Днепропетровская область) с рельсов сошел грузовой поезд, никто из людей не пострадал.

Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии Фото: Поліція Дніпропетровської області / Facebook

В городе Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

Инцидент произошел 28 октября в 4.10 на окраине Кривого Рога. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.