До апреля 2021 года цены на железнодорожные билеты не повысят – "Укрзалізниця"

В 2020 году "Укрзалізниця" не планирует менять тарифы на пассажирские перевозки. Об этом сообщил директор филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

В 2020 году и в первом квартале 2021-го тарифы на пассажирские перевозки в Украине не будут меняться. Об этом 29 октября на пресс-конференции заявил директор филиала "Укрзалізниці" "Пассажирская компания" Александр Перцовский, пишет "Интерфакс-Україна".

Он отметил, что ведется дискуссия о возможном повышении тарифов со второго квартала 2021 года, но финального решения по тарифам на следующий год еще нет.

Перцовский сообщил, что УЗ с 1 ноября снизит почти на 15% стоимость билетов на места в первом классе скоростных поездов "Интерсити". По его словам, компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов. Они будут дешевле при покупке заранее – чем раньше, тем дешевле.

В 2020 году тарифы на пассажирские перевозки УЗ не повышала. В апреле министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что к этому вопросу "нужно будет возвращаться в будущем", но когда, не уточнил.

при покупке заранее