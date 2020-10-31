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Бывший финдиректор "Укрзалізниці" обвинил Лещенко в покрывательстве коррупционных схем в закупках

Экс-директор "Укрзалізниці" по финансам Андрей Рязанцев считает, что член набсовета компании Сергей Лещенко недобросовестно выполняет обязанности по противодействию коррупции.

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Рязанцев раскритиковал работу Лещенко
Рязанцев раскритиковал работу Лещенко
Фото: Railway Supply / Facebook

Экс-директор "Укрзалізниці" по финансам Андрей Рязанцев обвинил члена набсовета компании Сергея Лещенко в том, что он скрывал информацию о закупках, покрывая коррупционные схемы. Об этом он написал в Facebook, комментируя решение Антимонопольного комитета о штрафе почти на 70 млн грн для компании "Интерпайп" Виктора Пинчука, которая монопольно поставляла колеса для УЗ.

По информации Рязанцева, "Интерпайп" пыталась продать "Укрзалізниці" колеса по цене минимум вдвое выше среднерыночной. Бывший топ-менеджер заявил, что отказался заключать сделку, после чего его уволили. Он напомнил, что рассказал об этой ситуации на пресс-конференции после увольнения.

"По материалам, изложенным на пресс-конференции, Офис генпрокурор открыл уголовное производство, второе дело было открыто по моему заявлению Печерским РОВД. Фигурантами этих дел являются Андерс Ослунд, Сергей Лещенко, Иван Юрек, Кристиан Кун и другие топ-менеджеры железной дороги, которые упорно не ходят на допросы. И неудивительно. Боятся. Чувствуют, что круг сужается", – считает Рязанцев.

Он добавил, что, кроме штрафа, АМКУ отстранил "Интерпайп" и связанные с ней компании РЕТЕК и "Транспортные инвестиции" от публичных закупок на три года. "Учитывая, что только на трехлетнем контракте "Укрзалізниці" коррупционная составляющая должна была составить 1,2 млрд грн, а за последние 10 лет необоснованное завышение цен на колеса составляло около $60–90 млн, то наказание соответствует нарушениям", – подчеркнул Рязанцев.

По его мнению, "если бы Лещенко, как ответственный за антикоррупционные действия в набсовете, относился к работе ответственно, то у компании было бы гораздо больше денег".

"Но именно Лещенко пытался неприкрытой ложью скрыть реальную ситуацию по этому вопросу и выгородить других участников заговора внутри компании, а именно Андерса Ослунда, который покинул наблюдательный совет "Укрзалізниці" под давлением неоспоримых фактов", – считает бывший менеджер компании.

https://www.facebook.com/andrey.ryazantsev.311/posts/3632905476761257

Теги: Виктор Пинчук, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, АМКУ, Набсовет, Андрей Рязанцев, Интерпайп Украина
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