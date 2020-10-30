Внезапное списание всех старых вагонов недопустимо, нужно установить переходный период – экс-министр инфраструктуры

В Украине невозможно быстро обновить подвижной состав, на это нет ни средств у бизнеса, ни мощностей, чтобы построить значительное количество вагонов, отметил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Инициатива Мининфраструктуры мгновенно списать старые вагоны является непродуманной и может вызвать проблемы на рынке перевозок. Нужно установить переходный период. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24", комментируя инициативу Мининфраструктуры ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов.

"Это очевидно непродуманное решение со стороны Министерства инфраструктуры и "Укрзалізниці". Все понимают желание и бизнеса, и регулятора, чтобы пользовались новыми вагонами и нормальной скоростью, так как по нормативам у нас сейчас скорость упала в несколько раз и сколько новых вагонов ни строй, они превратятся в колеса. Но во времена кризиса нельзя внезапно переходить на новый формат и говорить, что все с завтрашнего дня пользуются новыми вагонами или вагонами возрастом несколько лет", – сказал Омелян.

По его словам, невозможно быстро обновить подвижной состав, на это нет ни средств у бизнеса, ни мощностей, чтобы построить значительное количество вагонов. По мнению экс-министра, правительство должно установить переходный период для внедрения такого решения.

"Кабинет Министров должен учесть позицию бизнеса и провести переговоры с ним, с "Укрзалізницею", с Министерством инфраструктуры. И установить необходимый переходный период на время, когда бизнес будет иметь возможным после выхода из затяжного экономического кризиса в нашей стране найти необходимые средства и постепенно перестраивать подвижной состав", – пояснил Омелян.

Он добавил, что "Укрзалізниця" должна провести независимый технический аудит подвижного состава и особенно – путей и инфраструктуры, ведь в последнее время участились случаи схода вагонов и возгорания локомотивов. И только после этого принимать решение относительно вариантов его обновления.

Министерство инфраструктуры 12 октября опубликовало проект приказа об ограничении в Украине срока эксплуатации грузовых вагонов.

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. Вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил в Facebook, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие – коллапс в промышленности и агросекторе.