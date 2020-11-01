ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укрзалізниця" купила 10-дневный запас топлива по цене "Роттердам плюс $27/т"

Два конкурса общим объемом 6 тыс. т выиграла компания "Анвитрейд", третий на 3 тыс. т – "Альянс Энерго Трейд".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 18 878,58 грн/т и 19 056,56 грн/т, "Альянс Энерго Трейд" по 19 055,86 грн/т
"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 18 878,58 грн/т и 19 056,56 грн/т, "Альянс Энерго Трейд" – по 19 055,86 грн/т
Фото: depositphotos.com

АО "Укрзалізниця" 29 октября выбрало компании "Анвитрейд" и "Альянс Энерго Трейд" для поставки 9 тыс. т дизельного топлива по цене топлива в порту Роттердам плюс $25-30 за тонну. Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на данные ProZorro.

Два конкурса общим объемом 6 тыс. т выиграла компания "Анвитрейд", третий на 3 тыс. т – "Альянс Энерго Трейд".

"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 18 878,58 грн/т и 19 056,56 грн/т, "Альянс Энерго Трейд" – по 19 055,86 грн/т.

Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.
По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 870 грн/т ($30,6/т) и 721 грн/т ($25/т), у "Альянс Энерго Трейд" – 869 грн/т ($30,6/т).

enkorr отметает, что это "грязная" маржа, которая, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: Укрзалізниця, цены, госзакупки, аукцион, конкурс, тендер, ProZorro, Роттердам плюс, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS