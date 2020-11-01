"Укрзалізниця" купила 10-дневный запас топлива по цене "Роттердам плюс $27/т"

Два конкурса общим объемом 6 тыс. т выиграла компания "Анвитрейд", третий на 3 тыс. т – "Альянс Энерго Трейд".

"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 18 878,58 грн/т и 19 056,56 грн/т, "Альянс Энерго Трейд" – по 19 055,86 грн/т Фото: depositphotos.com

АО "Укрзалізниця" 29 октября выбрало компании "Анвитрейд" и "Альянс Энерго Трейд" для поставки 9 тыс. т дизельного топлива по цене топлива в порту Роттердам плюс $25-30 за тонну. Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на данные ProZorro.

Два конкурса общим объемом 6 тыс. т выиграла компания "Анвитрейд", третий на 3 тыс. т – "Альянс Энерго Трейд".

"Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 18 878,58 грн/т и 19 056,56 грн/т, "Альянс Энерго Трейд" – по 19 055,86 грн/т.

Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 870 грн/т ($30,6/т) и 721 грн/т ($25/т), у "Альянс Энерго Трейд" – 869 грн/т ($30,6/т).

enkorr отметает, что это "грязная" маржа, которая, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.