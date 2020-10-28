НАБУ о возобновлении дела "Роттердам плюс": Его безосновательно закрыл прокурор САП, отбросив собранные детективами доказательства

Решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам плюс" Высший антикоррупционный суд отменил по жалобе Никопольского завода ферросплавов, отметили в Национальном антикоррупционном бюро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прокомментировало 27 октября в Twitter решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу "Роттердам плюс".

"ВАКС возобновил дело "Роттердам плюс". Это решение обжалованию не подлежит! Напомним, дело безосновательно закрыл прокурор САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры. – "ГОРДОН"), отбросив собранные детективами НАБУ доказательства", – говорится в сообщении.

#ВАКС відновив справу #Роттердам+. Це рішення оскарженню не підлягає! Нагадаємо, справу безпідставно закрив прокурор #САП, відкинувши зібрані детективами #НАБУ докази. — NAB Ukraine (@nab_ukr) October 27, 2020

В Facebook НАБУ уведомило, что постановление прокурора о закрытии дела "Роттердам плюс" ВАКС отменил 27 октября. В ведомстве рассказали, что на закрытие дела жаловались общественная организация "Центр противодействия коррупции" и АО "Никопольский завод ферросплавов".

"ВАКС оставил без удовлетворения жалобу ОО "Центр противодействия коррупции". Наряду с этим следственный судья ВАКС удовлетворила жалобу АО "Никопольский завод ферросплавов" и отменила постановление прокурора о прекращении уголовного производства", – объяснили в НАБУ.

В бюро напомнили, что в деле подозрение объявлено шести фигурантам, в том числе экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. Позже с связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.