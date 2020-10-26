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Суд признал незаконными справки, на которых основана экспертиза об убыточности формулы "Роттердам плюс" – адвокат

Экспертиза, которая доказывает убыточность формулы "Роттердам плюс", основана на справках, выданных детективом Национального антикоррупционного бюро; детектив самостоятельно пришел к выводу о наличии ущерба и, по сути, выступил экспертом, рассказала адвокат стороны защиты Наталья Дрыгваль.

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Дрыгваль: Суд с нами согласился: полномочия эксперта не могут передаваться специалисту, детективу, то есть, по сути, органу досудебного расследования. Они, по сути, подменили функции эксперта
Дрыгваль: Суд с нами согласился: полномочия эксперта не могут передаваться специалисту, детективу, то есть, по сути, – органу досудебного расследования. Они, по сути, подменили функции эксперта
Фото: delo.ua

Суд признал незаконными справки, на которых основана экспертиза судебного эксперта Ирины Педь, подтверждающая убыточность формулы "Роттердам плюс". Об этом адвокат стороны защиты Наталья Дрыгваль рассказала в эфире канала "Украина 24" 26 октября. 

"Орган досудебного расследования получил выводы о причинении ущерба именно на основании справок, составленных самим детективом о наличии ущерба. У нас были все основания для того, чтобы обратиться в суд с тем, чтобы действия детектива, который, по сути, выступил экспертом и дал собственные расчеты, пришел к выводу о наличии ущерба, были признаны незаконными. Суд с нами согласился: полномочия эксперта не могут передаваться специалисту, детективу, то есть, по сути, – органу досудебного расследования. Они, по сути, подменили функции эксперта, предоставив подобного рода справки", – сказала она. 

Дрыгваль подчеркнула, что информация о причинении ущерба содержится "исключительно в этих справках", ее нет "ни в каких иных первичных документах".

"Поэтому мы вынуждены были в очередной раз указать НАБУ на незаконность их действий. Для судебного процесса, который сейчас проходит, это лишний раз только лишь демонстрирует незаконность поведения органа досудебного расследования", – добавила она. 

По данным "Сегодня", Госбюро расследований открыло производство в отношении эксперта. 

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. Позже с связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

Теги: экспертиза, расследование, убытки, ущерб, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс
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