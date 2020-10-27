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ВАКС поддержал жалобу Коломойского на закрытие дела "Роттердам плюс". Адвокат заявила, что решение суда незаконно

Адвокат в деле "Роттердам плюс" Наталья Дригваль отметила, что Высший антикоррупционный суд Украины в сентябре признал законным решение о закрытии дела, однако теперь принял противоположное решение.

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Адвокат Дригваль заявила, что ВАКС поменял позицию в деле "Роттердам плюс"
Адвокат Дригваль заявила, что ВАКС поменял позицию в деле "Роттердам плюс"
Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд Украины 27 октября поддержал жалобу Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина на закрытие дела "Роттердам плюс". Адвокат Наталья Дригваль заявила, что защита расценивает решение как незаконное, пишет "РБК-Украина".

"Мы расцениваем это решение как нарушающее принцип правовой определенности, а потому – незаконное", – подчеркнула она.

Дригваль добавила, что позиция суда полностью противоречит его же решению от 24 сентября, когда решение о закрытии дела было признано законным и обоснованным. По ее словам, изменение позиции суда может быть результатом "беспрецедентного политического давления на судей".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. Позже с связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Теги: Украина, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, уголовное производство, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС, Наталья Дригваль
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