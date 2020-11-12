Наливайченко: Временная следственная комиссия ВР обратилась в НАБУ и ГБР для расследования коррупции главы НКРЭКУ Тарасюка

Члены ВСК обратились в Шевченковский районный суд Киева с требованием к правоохранительным органам безотлагательно начать следственные действия по факту махинаций главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка и членов НКРЭКУ на энергорынке, сообщил председатель ВСК, нардеп от "Батьківщини" и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике обратилась с заявлением в Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро с требованием открыть уголовное производство по факту коррупции и злоупотреблений председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Об этом во время пресс-конференции 11 ноября в "Интерфакс-Украина" сообщил председатель ВСК, нардеп от "Батьківщини" и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Ждем и самого господина Тарасюка, и членов НКРЭКУ, которые незаконно назначены и которые злоупотребляли и обогащались во власти. Первое, где мы их ждем, – это на допросе в ГБР. Такое заявление об уголовном правонарушении этих государственных служащих нами официально представлено 27 октября этого года", – заявил он.

Члены ВСК обратились также в Шевченковский районный суд Киева с требованием к правоохранительным органам безотлагательно начать следственные действия по факту махинаций Тарасюка и членов НКРЭКУ на энергорынке, добавил политик.

"Второе место, где мы их ждем, – Шевченковский районный суд, куда мы подали официальный иск 6 ноября этого года. Также эти должностные лица будут там отвечать. То есть им будет чем заняться сейчас", – добавил Наливайченко.

Нардеп отметил, что собранных ВСК данных о злоупотреблениях Тарасюка и его сообщников достаточно для привлечения его к ответственности.

"Доказательства, конкретные фирмы, конкретное обогащение чиновников от энергетики получат обязательно правовое наказание и выводы. А по сути, мы считаем, должны быть наказания и судебные приговоры в Высшем антикоррупционном суде", – подытожил Наливайченко.

В сентябре Наливайченко сообщил, что ВСК установила факты систематических платежей компанией "Эф энд Эм Украина" родного брата главы Тарасюка в адрес ГП "Оператор рынка" для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме.

В октябре нардеп заявил, что временная следственная комиссия также установила бизнес-интерес Тарасюка в компании "Трест "Киевэлектромонтаж" – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет".

2 ноября политик написал, что ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка еще в одной компании – ООО "Компания "Металл Инвест".

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве Национального регулятора.

В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.