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"Энергоатом" обвинил Минэнерго в намеренном ограничении мощностей украинских АЭС

Принятое в апреле решение Минэнерго о сокращении производства "Энергоатома" на 2020 год с 80,6 млрд до 73,7 млрд кВт-ч не учитывало ни технических нормативов эксплуатации энергоблоков АЭС, ни графиков планового ремонта, заявили в компании.

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Впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на один три месяца, а остальные работали с ограничениями мощности на 10 40%, заявили в "Энергоатоме"
Впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на один–три месяца, а остальные работали с ограничениями мощности на 10–40%, заявили в "Энергоатоме"
Фото: thepage.ua

Недальновидные решения министерства энергетики Украины привели к срыву сроков ремонтных работ на атомных электростанциях, сказано в заявлении НАЭК "Энергоатом", опубликованном 17 ноября на сайте компании. 

График ремонта энергоблоков АЭС разрабатывался заранее и учитывал многочисленные факторы, включая балансовые нагрузки, время года, технические нормы и правила, пояснили в НАЭК. Однако принятое в апреле решение Минэнерго о сокращении производства "Энергоатома" на 2020 год с 80,6 млрд до 73,7 млрд кВт-ч не учитывало ни технических нормативов эксплуатации энергоблоков АЭС, ни графиков планового ремонта, отметили в компании.

"В результате впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на один–три месяца, а остальные работали с ограничениями мощности на 10–40%", – заявили в "Энергоатоме".

К ремонту энергоблока №2 Запорожской АЭС атомщики собирались приступить в начале июня, но введенные Минэнерго балансовые ограничения привели к тому, что блок мощностью 1000 МВт выдавал только 580 МВт. Затем на три недели он был выведен в резерв и далее снова работал с ограничением почти в 40% от установленной мощности. В итоге сместился срок использования ядерного топлива и плановый ремонт также начался почти на два месяца позже: он должен был закончиться в начале сентября, а завершился только в ноябре.

"Именно искусственные ограничения производства электроэнергии на АЭС в апреле-августе привели к текущей ситуации", – заявили в "Энергоатоме".

Аналогичная ситуация возникла и с обслуживанием энергоблоков №4 и №5 Запорожской АЭС, отметили в компании. 

О том, какие угрозы и технические последствия влечет искусственное ограничение мощности украинских АЭС, "Энергоатом" неоднократно предупреждал Минэнерго, утверждают в НАЭК.

Компания подчеркивает, уже в начале ноября энергоблоки №2 и №4 ЗАЭС были готовы к запуску. Но чиновники Госатомрегулирования разрешили подключить энергоблок №4 к сети лишь 14 ноября. С учетом этого ожидаемый срок подключения блока №2 к сети – до 25 ноября, энергоблока №5 – 20 декабря.

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус сообщил в Facebook, что 10 ноября производство электроэнергии на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях оказалось больше, чем на АЭС, что случается очень редко. По его словам, это привело к росту цены на электроэнергию для промышленности.

Теги: энергетика, цены, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, ремонт, Андрей Герус
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