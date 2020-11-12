Стоимость электроэнергии для промышленности выросла в два раза из-за снижения доли АЭС – Федерация работодателей Украины

25 октября МВт-ч стоил 862,75 грн, а 12 ноября – уже 1643 грн, сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Руслан Ильичев: Так дорого электроэнергия в текущем году еще не стоила! Фото: fru.ua

В Украине за две недели цена электроэнергии для промышленности выросла в два раза, сообщил в своем блоге генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Стратегия-2030, говорите? Поддержка развития промышленности и производства с высокой добавочной стоимостью, говорите? Государственная поддержка бизнеса в период пандемии и карантинных ограничений, говорите? Не успела Федерация работодателей Украины отреагировать на очередное возможное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, в результате чего промышленность может понести дополнительные расходы как минимум в 8 млрд грн в следующем году, как получаем новый "сюрприз". С понедельника приходят обращения от наших компаний о том, что рост потребления электроэнергии с началом холодов привел к двукратному росту цены на электроэнергию для промышленных потребителей", – написал глава ФРУ.

Он сообщил, что 25 октября 1 МВт-ч стоил 862,75 грн, а 12 ноября – уже 1643 грн.

Инфографика: fru.ua

"Так дорого электроэнергия в текущем году еще не стоила! Примечательно, что 10 ноября доля ТЭС в производстве электроэнергии была выше доли АЭС, что случалось крайне редко. В чем причина? Сейчас отключены от энергосистемы пять из 15 энергоблоков на АЭС. А именно у атомной генерации дешевая энергия. С наступлением зимы спрос на электроэнергию продолжит расти, по прогнозам госкомпании "Укрэнерго". И если не запустить в работу простаивающие блоки атомных электростанций – электроэнергия продолжит дорожать", – прогнозирует Ильичев.

В таком случае производство станет убыточным для целого ряда отраслей промышленности и его придется останавливать, предупредил председатель организации.

"Таких ценовых и тарифных скачков никакой бизнес просто не выдержит! Это приведет к тому, что тысячи людей лишатся средств к существованию. Уверены, что происходящее – стратегический вопрос национальной безопасности, и будем требовать немедленной реакции правительства. Федерация, представители промышленных предприятий надеются на выполнение правительством поручений президента Владимира Зеленского о неотложных мерах по урегулированию ситуации на энергорынке. Это прежде всего запуск простаивающих мощностей НАЭК "Энергоатом". Он увеличит долю атомной генерации в общем энергобалансе и стабилизирует цены на рынке электроэнергии Украины", – подчеркнул он.

По информации Ильичева, потенциал производства НАЭК "Энергоатом" составляет около 95 млрд КВт-ч в год, но в энеробалансе на следующий год запланировано сгенерировать только 75,2 млрд КВт-ч. Он призвал все предприятия оперативно передавать во ФРУ информацию о ситуации с ценами на электроэнергию на текущий момент.