Минэнерго: Попытка "Энергоатома" переложить на министерство ответственность за рост цен на электроэнергию и финансовые проблемы – это информационная диверсия

Попытки "отдельных политических деятелей" и медиа обвинить Министерство энергетики в провалах руководства НАЭК "Энергоатом" выглядят по меньшей мере непрофессиональными, а как максимум – являются спланированной информационной диверсией, заявили в Минэнерго.

В Министерстве энергетики считают, что "Энергоатом" пытается переложить на ведомство ответственность за рост цен на электроэнергию и финансовые проблемы предприятия, заявила пресс-служба Минэнерго на своей странице в Facebook.

В Минэнерго заявили, что нельзя допустить роста цен на электроэнергию для промышленности.

"В медиаполе очередной раз появилась попытка обвинить Министерство энергетики в проблемах ценообразования на рынке электрической энергии и работы НАЭК "Энергоатом". В частности, в ситуативном росте цены на одном из сегментов – рынка "на сутки вперед", а также – в убытках госпредприятия и уменьшении производства электроэнергии атомными электростанциями. При этом традиционно ссылаются на утвержденный министерством еще весной этого года прогнозный баланс электрической энергии", – сказано в сообщении министерства.

В Минэнерго подчеркнули, что никакого искусственного занижения производства электроэнергии атомными электростанциями не существует. По данным чиновников, НАЭК "Энергоатом" сорвал ремонтную кампанию, которая была утверждена еще год назад, и в итоге три энергоблока Запорожской АЭС не смогли вовремя выйти из ремонтов. Причиной срыва сроков ремонта в ведомстве считают непрозрачные тендеры "Энергоатома" на закупку оборудования, которые спровоцировали значительное количество обжалований проведенных закупок и отмену торгов.

Госатомрегулирования является независимым органом и на него не влияет ни одна государственная организация, а выполнение решений этого органа – условие безопасного функционирования АЭС, подчеркнули в Минэнерго.

Обвинения со стороны "Энергоатома" по искусственному ограничению производства электроэнергии АЭС в Минэнерго назвали циничными и отметили, что и.о. министра Ольга Буславец предложила и уже реализует масштабные меры для стабилизации финансового состояния стратегического государственного предприятия.

"Минэнерго и Кабинет Министров в этом году обеспечили для "Энергоатома" беспрецедентную возможность выйти на рынок двусторонних договоров и продавать на аукционах около 40% производимой электроэнергии! Изменена по предложению самого же "Энергоатома" модель ПСО [публичных специальных обязательств], которая позволила уменьшить объемы небалансов, улучшить состояние расчетов и вообще – ситуацию на рынке электрической энергии", – сказано в сообщении.

В Министерстве энергетики считают, что "Энергоатом" допустил ошибку в стратегии продаж электроэнергии, в итоге в августе на аукционах "Энергоатом" продал менее 20% электроэнергии.

"При этом по средневзвешенной цене 1,12 грн/кВт-ч. В то же время 2,7 млрд кВт-ч, или более 16% от отпуска были проданы на балансирующем рынке только за 0,88 грн/кВт-ч, что значительно ниже, чем цена на рынке "на сутки вперед", – сообщает Минэнерго.

Попытки обвинить ведомство в росте цен на электроэнергию после того, как был утвержден прогнозный баланс, свидетельствуют "о непонимании роли и места этого документа в новой модели рынка электрической энергии", убеждены в министерстве.

"Поэтому попытки отдельных политических деятелей и медиа обвинить Министерство энергетики в провалах руководства НАЭК "Энергоатом" выглядят по меньшей мере непрофессиональными, а как максимум – являются спланированной информационной диверсией", – резюмировали чиновники.