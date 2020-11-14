Запорожская АЭС подключила к энергосистеме еще один энергоблок

На данный момент на Запорожской атомной электростанции работают четыре из шести энергоблоков, сообщает сайт ЗАЭС.

В ночь на 14 ноября после завершения капитального ремонта четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции был подключен к энергосистеме. Об этом сообщается на сайте ЗАЭС.

"Ведется набор мощности. В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС", – отметили в пресс-службе.

Всего на ЗАЭС – шесть энергоблоков. Сейчас продолжаются ремонты на втором и пятом энергоблоках.

В Украине – четыре действующих атомных электростанции (Запорожская, Ровненская, Южно-Украинская и Хмельницкая) с 15 энергоблоками типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). По данным НАЭК "Энергоатом", атомные станции производят больше половины электроэнергии в стране.