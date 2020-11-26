Дотации населению в цене на электроэнергию составляют 65–70 млрд грн в год – Минэнерго

С нового года только стоимость транспортировки электроэнергии для населения в среднем по стране составит 1,37 грн / кВт-ч, а средневзвешенная стоимость кВт-ч, которую платит потребитель, – 1,03 грн, сообщил и.о. главы Министерства энергетики Юрий Бойко.

Юрий Бойко: Это все не может долго работать при такой модели Фото: Юрій Бойко / Facebook

Ежегодные дотации за заниженные тарифы на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн, а действующий тариф не покрывает даже стоимость доставки тока от электростанций до конечного потребителя. Об этом во время брифинга, который транслировало в YouTube Министерство энергетики, сообщил и.о. главы министерства Юрий Бойко.

"Поставщики покупают электроэнергию для населения по рыночной цене, продавая населению себе в убыток. Ущерб – 65–70 млрд грн", – сказал он.

По его словам, сегодня население платит за электроэнергию 1 коп. / кВт-ч.

"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 коп. / кВт-ч, соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, растет на 7 коп. / кВт-ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели", – сказал и.о. министра.

С нового года только стоимость транспортировки электроэнергии для населения в среднем по стране составит 1,37 грн / кВт-ч, а средневзвешенная стоимость кВт-ч, которую платит потребитель, – 1,03 грн.

"Поэтому, безусловно, подходы к формированию тарифа будут изменены, но дата, график и объем – это еще предмет дискуссий для поиска максимально сбалансированного решения", – добавил Бойко.

И.о. министра отметил, что на сегодняшний день средняя рыночная цена на электроэнергию составляет 1,4 грн / кВт-ч. С 1 января стоимость доставки вырастет до 1,37 грн / кВт-ч, таким образом полная оценочная рыночная стоимость электроэнергии будет составлять 2,77 грн / кВт-ч, при этом средний тариф для населения по Украине составляет 1,04 грн / кВт-ч.