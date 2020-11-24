НКРЭКУ должна пересмотреть свои расходы и снизить тариф на диспетчеризацию электроэнергии – письмо Федерации работодателей

В условиях экономической нестабильности и коронакризиса повышение тарифа может нанести очень серьезный ущерб национальной экономике, считают в Федерации работодателей Украины.

В организации указали на ряд статей расходов НКРЭКУ, которые нужно урезать, чтобы сдержать рост тарифов Фото: depositphotos.com

Расходы на 2012 год Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нужно пересмотреть, так как они явно завышены. Таким образом, можно будет снизить тариф на диспетчеризацию электроэнергии, который в этом году комиссия повышала уже два раза, сказано в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) в адрес главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, пишет "Главком".

На 2021 год НКРЭКУ установила тариф на услуги по диспетчеризации электроэнергии в размере 40,04 грн/МВт-час, это выше тарифа на начало этого года на 62%. По подсчетам ФРУ, расходы бизнеса из-за такого повышения вырастут на 2 млрд грн.

"В условиях экономической нестабильности и коронакризиса этот шаг может нанести очень серьезный ущерб национальной экономике. К тому же это повышение станет уже вторым за год", – подчеркивают в ФРУ.

В организации указали на ряд статей расходов НКРЭКУ, которые нужно урезать, чтобы сдержать рост тарифов.

"Например, в 2020 году расходы на приобретение дополнительных услуг составили 5,3 млрд грн. А на 2021 год этот показатель достигает 9 млрд. Увеличение этой статьи расходов на 70% в условиях кризиса требует серьезного обоснования, особенно во время карантинных мер. Кроме того, наблюдается существенное увеличение расходов из прибыли – с 630 млн грн до 832 млн грн, то есть на 32%, вопреки экономической ситуации в стране", – подчеркивается в письме.

Авторы обращения заявили, что повышение тарифа на диспетчеризацию приведет к сокращению потребления электроэнергии, следствием этого станет падение поступлений "Укрэнерго" – и тариф придется снова повышать.

"Учитывая негативное влияние от повышения тарифа, а также возможности оптимизировать расходы оператора системы передачи, мы просим НКРЭКУ пересчитать размер тарифа на услуги по диспетчеризации", – подытожили в ФРУ.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что, если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.