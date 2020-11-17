Повышение тарифов на передачу электроэнергии в кризисные времена – это преступление против людей и бизнеса – нардеп

За подорожание электроэнергии для предпринимателей заплатят потребители, так как оно приведет к росту цен на товары и услуги, объяснил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко: Это преступление по отношению к собственному бизнесу, к Украине, к производителям Фото: prm.ua

Повышение тарифа на передачу электроэнергии, которое запланировала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приведет к убийству бизнеса и росту безработицы среди населения. Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире телаканала "Украина 24".

"Это преступление по отношению к собственному бизнесу, к Украине, к производителям. Потому что в таких условиях, в которых сегодня находятся бизнес и предприятия, им только надо помогать. Потому что каждое рабочее место, которое они дают людям, на вес золота. И надо все делать, чтобы они могли дальше работать", – сказал Гончаренко.

Он подчеркнул, что за подорожание электроэнергии для предпринимателей заплатят потребители, так как оно приведет к росту цен на товары и услуги.

"Государство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы поддержать все действующие работоспособные предприятия. Но вместо этого принимаются решения, которые будут приводить абсолютно к обратному. И, конечно, заплатят за все это люди", – отметил депутат.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.