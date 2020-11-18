Из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии украинцев ждут проблемы с водоснабжением – эксперт

По сравнению с декабрем прошлого года стоимость электроэнергии для водоканалов выросла почти на 50%, сообщил директор Ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии вызовет проблемы в работе водоканалов, которые могут отключить от электроснабжения за долги, и украинцы останутся без воды. Об этом заявил директор Ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь в комментарии "112 Украина".

"По сравнению с декабрем прошлого года стоимость электроэнергии для водоканалов выросла почти на 50%. Она является ключевой составляющей себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Несмотря на постепенное изменение структуры тарифа, применение энергосберегающих технологий, на электроэнергию приходится более 40% себестоимости", – пояснил Шкинь.

По его словам, очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии может привести к отключению водоканалов от электроснабжения. Он напомнил, что предприятия и сейчас имеют значительные долги за потребленную энергию из-за низкого тарифа на свои услуги и снижения уровня оплаты от населения, а рост затрат на электроэнергию значительно ухудшит их положение.

"К сожалению, водоканалы снова становятся заложниками ситуации. Учитывая уменьшение реализации услуг, ухудшение платежеспособности потребителей, водоканалы не в состоянии рассчитываться по своим обязательствам, но не оказывать услуги не имеют права. Законодательно на период карантина был установлен запрет на отключение водоканалов от электроснабжения, но эта норма действовала всего несколько месяцев, после чего была отменена: водоканалы снова стали отключать за старые долги, что наблюдалось в Павлограде и Марганце", – рассказал Шкинь.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, стремление НКРЭКУ в очередной раз решить проблемы энергетической отрасли за счет промышленности через повышение тарифов на передачу электроэнергии станет для нее серьезным ударом.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.