Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России – Наливайченко

В Украине ходят разговоры о закупке электроэнергии на белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо, заявил народный депутат от "Батьківщини", бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Отдельные политики и чиновники продолжают попытки возобновить закупки электроэнергии из России и Беларуси вопреки национальным интересам Украины. Об этом заявил в Telegram народный депутат от "Батьківщини", бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Во многом благодаря настойчивой позиции народных депутатов, в частности нашей временной следственной комиссии, нам удалось прекратить преступный импорт. Однако сегодня деструктивные силы внутри Украины до сих пор пытаются протолкнуть русское и белорусское электричество. В том числе ходят разговоры о закупке электроэнергии на белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо", – написал нардеп.

По его словам, только прямые убытки украинской энергетики от импорта электроэнергии из России в 2019–2020 годах составили 3 млрд грн.

Нардеп отметил, что сегодня запрет на закупку электроэнергии у страны-агрессора действует до завершения карантина. Чтобы обезопасить страну от повторения кризиса, российский импорт нужно запретить на законодательном уровне, убежден экс-глава СБУ.

В качестве примера защиты национальных интересов в вопросе закупки электричество в России, Наливайченко привел страны Балтии, которые реализуют курс на полную синхронизацию с ЕС.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019-го по март 2020 года. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, писал ZIK.