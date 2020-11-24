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Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России – Наливайченко

В Украине ходят разговоры о закупке электроэнергии на белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо, заявил народный депутат от "Батьківщини", бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

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Наливайченко: Нам удалось прекратить преступный импорт
Наливайченко: Нам удалось прекратить преступный импорт
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Отдельные политики и чиновники продолжают попытки возобновить закупки электроэнергии из России и Беларуси вопреки национальным интересам Украины. Об этом заявил в Telegram народный депутат от "Батьківщини", бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Во многом благодаря настойчивой позиции народных депутатов, в частности нашей временной следственной комиссии, нам удалось прекратить преступный импорт. Однако сегодня деструктивные силы внутри Украины до сих пор пытаются протолкнуть русское и белорусское электричество. В том числе ходят разговоры о закупке электроэнергии на белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо", – написал нардеп.

По его словам, только прямые убытки украинской энергетики от импорта электроэнергии из России в 2019–2020 годах составили 3 млрд грн.

Нардеп отметил, что сегодня запрет на закупку электроэнергии у страны-агрессора действует до завершения карантина. Чтобы обезопасить страну от повторения кризиса, российский импорт нужно запретить на законодательном уровне, убежден экс-глава СБУ.

В качестве примера защиты национальных интересов в вопросе закупки электричество в России, Наливайченко привел страны Балтии, которые реализуют курс на полную синхронизацию с ЕС.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019-го по март 2020 года. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, писал ZIK.

Теги: Россия, Беларусь, Валентин Наливайченко, энергетика, импорт, электричество, кризис, электроэнергия
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