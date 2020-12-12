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Министерство финансов попросило бюджетный комитет ВР поддержать предоставление госгарантий "Укрэнерго"

Минфин просит парламентский комитет по вопросам бюджета согласовать предоставление государственной гарантии для обеспечения долга по кредитам НЭК "Укрэнерго" в государственных банках.

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Минфин написал письмо в комитет Верховной Рады по бюджету
Минфин написал письмо в комитет Верховной Рады по бюджету
Фото: finbalance.com.ua

Министерство финансов Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета с письмом, в котором просит поддержать предоставление государственных гарантий НЭК "Укрэнерго" для привлечения 11,3 млрд грн заемных средств в госбанках. Об этом со ссылкой на текст письма пишет 12 декабря портал Politeka.

В министерстве отметили, что 9 декабря Кабмин принял постановление №1203 "Некоторые вопросы выполнения закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором в том числе утвердил условия предоставления в этом году государственной гарантии для расчета компании по банковским кредитам.

"Такими условиями предусматривается обеспечение выполнения долговых обязательств ЗАО "НЭК "Укрэнерго" по заимствованиям, сумма которых не превышает 11,3 млрд грн, учитывая обязательства по погашению основной суммы, процентов, комиссий и других обязательств, вытекающих из заимствований, – сказано в письме. – В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год", просим согласовать предоставление государственной гарантии в обеспечение исполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым ЗАО "НЭК "Укрэнерго" у банков государственного сектора" , – сказано в обращении.

Заимствования привлекаются для погашения задолженности ЗАО "НЭК "Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель", отмечается в сообщении министерства.

"Плата за предоставление гарантии устанавливается в размере 0,01% годового остатка суммы гарантийных обязательств за соответствующий процентный период", – сказано в документе.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику Украины предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, писало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать, писало издание "Сегодня".

Теги: Верховная Рада, энергетика, бюджет, Министерство финансов, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, кредиты, Гарантированный покупатель, Минфин
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