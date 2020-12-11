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При рассмотрении госбюджета-2021 Рада должна использовать шанс для решения проблем "зеленой" энергетики – эксперт

По закону как минимум 20% произведенной в течение года "зеленой" электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета, но соответствующей компенсации в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021 год не предусмотрено, отметила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

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По предварительным расчетам, в бюджете должно быть заложено на "зеленую" энергетику 11,5 млрд грн
По предварительным расчетам, в бюджете должно быть заложено на "зеленую" энергетику 11,5 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Правительство и Верховная Рада должны выполнить закон Украины о частичном бюджетном финансировании обязательств по "зеленому" тарифу в 2021 году, заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк в своей колонке для издания "Экономическая правда".

"В законе четко сказано, что минимум 20% произведенной в течение года "зеленой" электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета. Соответствующей компенсации в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021 год не предусмотрено. Более того, в законопроекте действие нормы о 20% компенсации из государственного бюджета вообще приостановлено на 2021 год", – заявила Гуменюк.

По предварительным расчетам, в бюджете должно быть заложено на это 11,5 млрд грн.

"Единственная надежда на бюджетный комитет парламента, который в ближайшее время будет рассматривать проект госбюджета на 2021 год во втором чтении", – отметила директор ЕУЭА.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, писало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, энергетика, тарифы, электроэнергия, законопроект, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, компенсация
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