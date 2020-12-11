Рада на следующей неделе может рассмотреть назначение новых министров – нардеп Кравчук

В начале следующей недели вопрос назначения новых министров рассмотрят на заседании фракции "Слуга народа", а во второй половине недели его могут вынести на голосование в сессионный зал, сообщила замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Верховная Рада на следующей неделе может рассмотреть назначение новых министров. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 11 декабря сказала замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она отметила, что в начале следующей недели вопрос рассмотрят на заседании фракции.

"Мы в начале следующей недели будем рассматривать на заседании фракции в том числе кадровые вопросы. Может быть, будет даже несколько заседаний фракции, потому насыщенная повестка дня. В первую очередь речь идет о назначении полноценных министров в те министерства, где есть исполняющие обязанности", – сказала она.

По словам Кравчук, несколько недель назад парламент принял закон, который существенно сужает полномочия врио министра, и поэтому министров на вакантные должности нужно назначить как можно быстрее.

"Необходимо как можно быстрее назначить полноценных министров, чтобы восстановить нормальную работу Министерства образования и науки и Минэнергетики. Я так понимаю, что и.о. будут претендовать на эти должности, но надо дождаться заседания фракции, чтобы понять, будет это несколько кандидатов или один", – сказала она.

Нардеп отметила, что голосование в сессионном зале может состояться во второй половине следующей пленарной недели.

Сейчас врио министра образования является Сергей Шкарлет, а врио министра энергетики – Юрий Бойко.

3 декабря Кравчук заявляла, что Рада не будет рассматривать кадровые вопросы до конца 2020 года.

26 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что министра здравоохранения Максима Степанова могут уволить до конца 2020 года. Министр заявил 26 ноября, что готовится "дальше спасать страну и жизни граждан".

Также "Украинская правда" писала о возможном увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия. В министерстве это опровергали. Кроме этого, по данным "Украинской правды", в Офисе президента думают над увольнением министра обороны Андрея Тарана.