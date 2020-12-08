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Нардеп рассказал, когда Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2021 год

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, в следующий в вторник, 15 декабря, в Верховной Раде будет "яркий день".

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Рада еще не приняла госбюджет на 2021 год
Рада еще не приняла госбюджет на 2021 год
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета Украины на 2021 год 15 декабря. Об этом сообщил нардеп от "Голоса", замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк 8 декабря в Telegram.

"Через неделю в следующий вторник (15 декабря) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. В повестке ожидаем: принятие бюджета следующего года, продление на год спецзакона про Донбасс, закон о возвращении полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения Конституционного Суда)", – написал политик.

Бюджетный кодекс Украины предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, Кабмин, Ярослав Железняк
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