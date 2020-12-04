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Степанов настаивает на существенном повышении заработной платы медиков – в противном случае они будут работать за рубежом

Сейчас украинские врачи получают заработные платы, которые почти равны выплатам по безработице, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов: Польша отменила нострификацию дипломов украинским медикам. Теперь они могут беспрепятственно туда поехать и работать. Их там ждут
Максим Степанов: Польша отменила нострификацию дипломов украинским медикам. Теперь они могут беспрепятственно туда поехать и работать. Их там ждут
Фото: Максим Степанов / Facebook

Прямой обязанностью государства является обеспечение медицинским работникам достойных условий для работы и жизни, и прежде всего необходимо увеличить заработные платы врачам – минимум от 23 тыс. грн, среднему медицинскому персоналу – на уровне 17 тыс. грн, и 12 тыс. грн младшему медицинскому персоналу. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время своего выступления в Верховной Раде 4 декабря. Трансляцию ведет в YouTube телеканал "Рада".

"Это то, что было обещано медикам, и они рассчитывают на нас. Мы не можем их подвести, потому что они не подводят. Поэтому я очень прошу сделать возможными эти зарплаты в бюджете. Это наш долг перед полумиллионом медицинских работников. Рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда он надеется на врача. Сейчас врачи и все медики надеются на нас. Мы не имеем морального права их подвести. Если оставить все как есть – нас ждет катастрофа", – подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава призвал народных депутатов не заставлять украинских врачей делать трудный выбор – работать на родине за копейки или выехать зарабатывать за границу.

"Польша отменила нострификацию дипломов украинским медикам. Теперь они могут беспрепятственно туда поехать и работать. Их там ждут. И если мы не повысим им зарплаты – поверьте, они все поедут за границу", – заявил министр.

Степанов также подчеркнул, что сейчас украинские врачи получают заработные платы, которые почти равны выплатам по безработице, и от массовых протестов медиков сдерживает только добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, которыми врачи не могут пренебрегать ради участия в митингах.

"Это стыдно! У врачей уже нет сил терпеть. Они хотели бы выйти и сказать об этом. Но они не могут, потому что если они оставят пациентов и придут под Верховную Раду – десятки тысяч жизней окажутся под угрозой. Они не могут, потому что давали клятву. И 29 лет украинские политики пользовались их верностью клятве и ответственностью перед украинским народом", – резюмировал министр здравоохранения.

С апреля по сентябрь 2020 года зарплата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской  7,5 тыс. грн, в Хмельницкой  7,8 тыс. грн.

Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Теги: медицина, госбюджет, зарплата, Минздрав, Максим Степанов, больницы, врачи, здравоохранение
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