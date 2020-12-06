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"Финансирование не сократится ни на гривну". Зеленский заявил об увеличении расходов на оборону

Финансирование Вооруженных сил Украины будет увеличиваться, несмотря на кризис, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Приоритетными сферами он назвал наращивание боеспособности флота и объектов военно-морской инфраструктуры.

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Зеленский: Мы никогда не будем экономить на собственной армии
Зеленский: Мы никогда не будем экономить на собственной армии
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии по случаю Дня Вооруженных сил Украины 6 декабря заявил, что финансирование оборонной сферы будет только увеличиваться. Трансляцию его выступления вел Офис президента в Facebook.

Бюджет на оборону Украины стал самым большим за время независимости Украины в рамках сотрудничества с НАТО, сказал Зеленский.

"Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. Несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/466140827746653/

Президент поставил в приоритет наращивание боеспособности Военно-морского флота и объектов военно-морской инфраструктуры.

"Это места постоянной дислокации военно-морских частей, постройка новых военно-морских баз и учебных заведений", – уточнил Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов говорил, что уменьшить существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны в следующем году невозможно из-за имеющихся угроз для государства.

В сентябре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что правительство запланировало в проекте государственного бюджета на 2021 год увеличение расходов на оборону и безопасность почти на 21 млрд грн – до 267 млрд грн. Как подчеркнул Ермак, это самая большая сумма за годы независимости Украины.

В проекте госбюджета, который правительство подало в парламент (.xlsx), Министерству обороны в 2021 году выделят 117,5 млрд грн. В бюджете на 2020 год (.xls) на Министерство обороны предусмотрели 118 млрд грн, а на 2019 год (.xls) – 103 млрд грн. 

В начале 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала украинский Крым. Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: НАТО, госбюджет, Вооруженные силы Украины, агрессия, оборона, Владимир Зеленский, финансирование, расходы, военное сотрудничество
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