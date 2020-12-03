Украина готова увеличить национальный вклад в операции НАТО – Таран

Развивая сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность блока и достичь максимального уровня совместимости. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Таран напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которая присоединились к Силам реагирования Альянса Фото: mil.gov.ua

Вооруженные силы Украины готовы увеличить национальный вклад в операции НАТО и принимать участие в планировании операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах. Об этом министр обороны Украины Андрей Таран сказал во время брифинга для послов, военных атташе стран НАТО, пишет пресс-служба Минобороны.

Развивая практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность блока и достичь максимального уровня совместимости, отметил министр.

Таран напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которая присоединились к Силам реагирования НАТО. С 2010 года подразделения Вооруженных сил Украины дежурят в Силах реагирования Альянса.

По информации Минобороны, в 2021 году ВМС Украины примут участие в операции "Морской охранник" в Средиземном море. Совместно с МИД Украины оборонное ведомство принимает меры для отправки в 2021 году двух представителей ВСУ в миссии НАТО в Ираке.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу Украина – НАТО.