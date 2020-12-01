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Минобороны Украины первый раз закупило военные товары через агентство НАТО без посредников

Миссия Украины при НАТО поздравила Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные рынки после прямой закупки военных товаров.

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Военные товары через агентство НАТО закупили для нужд украинских военных
Военные товары через агентство НАТО закупили для нужд украинских военных
Фото: EPA

Министерство обороны Украины первый раз без посредников закупило военные товары через агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Об этом сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО в Twitter 30 ноября.

“Поздравляем с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через NSPA_NATO для нужд ВСУ”, – рассказали в ведомстве.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В НАТО 9 марта 2018 года сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет.

Новый министр обороны Украины Андрей Таран 11 марта заявил, что украинская армия в ближайшее время не сможет полностью адаптироваться к стандартам НАТО.

Теги: НАТО, Министерство обороны Украины, госзакупки, ВСУ, рынки
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