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Минобороны создало новые командования в ВСУ

Четыре новых командования Вооруженных сил Украины возглавили генерал-лейтенант Сергей Наев, генерал-майор Игорь Хоменко, полковник Николай Жирнов и генерал-майор Евгений Степаненко, сообщили в Министерстве обороны.

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Минобороны переводит ВСУ на стандарты и структуры НАТО
Минобороны переводит ВСУ на стандарты и структуры НАТО
Фото: mil.gov.ua

7 февраля Министерство обороны Украины проинформировало о завершении первого этапа реформирования Вооруженных сил Украины, по итогам которого в ВСУ создали четыре новых командования. 

В Минобороны проинформировали, что командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил Вооруженных сил Украины – генерал-майор Игорь Хоменко, командование сил поддержки Вооруженных сил Украины – полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных сил Украины – генерал-майор Евгений Степаненко. 

Изменение структуры войск направлено на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО, отметили в ведомстве. 

"Переход на стандарты и структуры НАТО – это необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска", – подытожили в Минобороны. 

Министр обороны Андрей Загороднюк говорил в ноябре 2019 года, что для внедрения стандартов НАТО в украинской армии нужно несколько лет. Он сообщал, что в 2020 году будет представлена карта стандартов. 

Стратегической целью реформы украинской армии является готовность ко вступлению Украины в НАТО, рассказывал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей. 9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Теги: Украина, НАТО, Министерство обороны Украины, Минобороны, ВСУ, реформа, Сергей Наев
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