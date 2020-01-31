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В Одессе в море выводили корабль, который передадут Военно-морским силам. Фоторепортаж

Вчера 23.35
30 января с судоверфи "Украина" в Одессе в море на ходовые испытания выходил корабль, который планируется передать Военно-морским силам Украины. Об этом проинформировали в Минобороны Украины. "В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля", – сказано в сообщении. Представитель завода "Кузница на Рыбальском" отметил, что во время испытаний не обнаружили недостатков в работе механизмов. Корабль был заложен на заводе "Кузница на Рыбальском" и спущен на воду 23 апреля 2019 года. Сейчас он дооборудуется.
Теги: Одесса, корабль, Минобороны
 

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