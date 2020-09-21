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Минобороны Украины разработало новый сухой паек для военнослужащих

В Министерстве обороны Украины расширили рацион сухого пайка военнослужащих, еда упакована в реторт-пакеты, которые, по отзывам военных, удобнее, чем консервные банки. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

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В сухой паек входит 100 гр мясной консервы, 60 гр паштета, 280 гр основного блюда, галетное печенье, стик меда, кофе и чай
В сухой паек входит 100 гр мясной консервы, 60 гр паштета, 280 гр основного блюда, галетное печенье, стик меда, кофе и чай
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины представило расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка, об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Минобороны.

Рассчитанный на разовый прием пищи, новый паек содержит ряд преимуществ по сравнению со старой версией. Среди преимуществ обновленной версии: расширение до 24 рационов вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличено содержание мяса и реторт-пакеты, которые, по отзывам военнослужащих, удобнее жестяных банок, сказано в релизе.

Минобороны презентовало два из 24 рационов сухих пайков. В них входят: 100 гр мясной консервы, 60 гр паштета, 280 гр основного блюда (например, гречка с овощами и свининой), галетное печенье, стик меда, кофе и чай. Каждого из этих рационов достаточно для полноценного разового приема пищи военнослужащими в условиях выполнения заданий, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в ВСУ сейчас два вида сухих суточных пайков: 15-я норма, введенная в 2016 году, и устаревшая 10-я норма. На повестке дня министерства – введение сухого пайка для разового приема пищи.

"Моделируем стандартную ситуацию: группе военнослужащих надо уехать из пункта постоянной дислокации воинской части или с позиций на передовой в зоне проведения ООС (Операции объединенных сил. – "ГОРДОН") для выполнения задания. Горячий завтрак они, например, могут употребить перед выездом, а после приезда – ужин. Возникает вопрос, чем их кормить в обед, когда они будут в пути или выполнять задачи?" – отметил заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Александр Хворост.

По его словам, если выдать военнослужащим сухие пайки, рассчитанные на суточное питание, это автоматически лишает их права на горячее питание во время ужина и завтрака на следующий день.

"В таких ситуациях нам может пригодиться сухой паек промежуточного питания, рассчитанный на разовый прием пищи. Таким образом военнослужащие не теряют право на горячее питание", – сказал Хворост.

В Минобороны подчеркнули, что сухие пайки являются вспомогательной формой питания военных. Основные пищевые потребности ВСУ обеспечивает "горячее питание".

"Такая форма питания является приоритетной в пункте постоянной дислокации частей и на передовых позициях в районе проведения ООС", – отметили в Минобороны.

Теги: Министерство обороны Украины, ВСУ, военнослужащий, ООС
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