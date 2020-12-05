ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Минобороны Украины: Удваиваем наши усилия на пути к НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран надеется, что следующий этап сотрудничества страны с НАТО будет имплементирован на саммите Альянса в 2021 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Таран перечислил, что Украина готова сделать для сотрудничества с НАТО
Таран перечислил, что Украина готова сделать для сотрудничества с НАТО
Фото: mil.gov.ua

Украина не отступает от своей стратегической цели по вступлению в НАТО. Об этом министр обороны страны Андрей Таран заявил "Урядовому кур'єру" в интервью, которое было опубликовано 5 декабря.

"Имеем достаточно развитое сотрудничество с Альянсом. Однако с учетом определенной стратегической цели планируем начать интенсивный этап наших отношений с НАТО. Определенным образом этому способствует полученный Украиной в июне этого года статус партнера с расширенными возможностями", – сказал он.

По словам министра, Украина готова "увеличить национальные вклады в операции под руководством НАТО, направить на работу в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы".

"Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели – полноправному членству в Организации Североатлантического договора. И в этом контексте мы четко определяем свои амбиции получить план действий по членству в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году", – объяснил Таран.

Он отметил, что речь об этом шла в том числе на недавней встрече с представителями НАТО.

"Отступления от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", – подчеркнул Таран.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики внеблоковости.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу Украина – НАТО.

По информации Минобороны, в 2021 году ВМС Украины примут участие в операции "Морской охранник" в Средиземном море. Совместно с МИД Украины оборонное ведомство принимает меры для отправки в 2021 году двух представителей ВСУ в миссии НАТО в Ираке.

Теги: НАТО, армия, Минобороны, саммит, Андрей Таран, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS