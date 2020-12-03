Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: В начале президентства Трамп якобы дал указ Пентагону проработать схему, чтобы НАТО приняло Украину и Грузию

По информации Табаха, Пентагон по указанию Трапма прорабатывал возможность принятия в НАТО Украины и Грузии Фото: EPA

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что Украине однозначно необходимо идти в НАТО.

На вопрос журналиста, ждет ли Альянс у себя Украину, Табах сказал: "Я не могу говорить за все НАТО. Я знаю, что еще в начале своего президентства президент Трамп как бы дал указ – я слышал от своих товарищей – Пентагону проработать какую-то схему, чтобы НАТО приняло Украину и Грузию. Поэтому это одна из причин, почему Путин начал здесь войну. 5-й параграф".

По его словам, вступление в НАТО Украине нужно не с военной точки зрения, потому что у страны "достаточно союзников сегодня, которые будут в коалиции с ней".

"Но с политической и дипломатической точки – конечно, да. Это дает ей намного больше силы на переговорах со своими соседями, включая, конечно, Россию", – считает Табах.

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу Украина – НАТО.

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