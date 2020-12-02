Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: У меня достаточно орденов и медалей, чтобы получить прозвище Брежнев

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал, что имеет такое количество орденов и медалей, которое позволило ему получить прозвище Брежнев.

"Ну как о своих медалях можно говорить?.. У меня достаточно орденов, чтобы у меня было прозвище Брежнев. У меня нет такого, что есть более почетный и менее почетный [орден]. У меня есть тот единственный, который для меня очень важен. Этот орден для меня имеет символическую ценность. И это орден Доблести легиона, или Почетного легиона. Он приравнивается к французскому. Он похож на этот, французский, Почетного легиона. У меня после него тоже есть, но этот имеет для меня очень важное значение. И я как раз его получил тогда, когда я служил командиром в антитеррористическом центре НАТО в Турции. Это все, что я могу сказать", – подчеркнул Табах.

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Табах родился в 1966 году в Москве в семье врачей. В 1976 году с семьей эмигрировал в США. Окончил фармацевтическую школу Университета Темпла и парашютно-десантную школу, позже получил степень MBA в Университете Джэксонвилла.

С 1985-го по 2011 год служил в военно-морских силах США. Табах – первый офицер вооруженных сил США, рожденный в СССР.

В 1992–1994 годах работал в комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести в посольстве США в Москве, в 2006–2008 годах – в Центре передового опыта НАТО по защите от терроризма в Турции, в 2008–2011 годах был начальником штаба специальной военной миссии НАТО в России.

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