Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: С военной точки зрения Украина может взять Донбасс завтра

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах считает, что украинская армия может военным путем отвоевать оккупированные территории Донбасса. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

"Мое лично мнение: с военной точки зрения вы Донбасс можете взять завтра. Ваша [сегодняшняя] армия – не [армия] 2014 года. Она отлично вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем незаменим. Может быть, патриотизма нет, но профессионализм есть", – сказал американский офицер.

Журналист уточнил, почему тогда, по мнению Табаха, украинская армия не пытается отвоевать Донбасс.

"А дальше что? Ну хорошо, Европейский союз, Америка помогут отстроить инфраструктуру (например, дороги), людей занять, а как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Я же слышу на улицах, как относятся здесь к людям с Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют... А потом: что с правами человека? Тех, у кого кровь на руках, вы арестуете и отдадите под трибунал, а что с теми, кто пошел купить буханку хлеба или просто работал на заводе там? Они кто будут: предатели, коллаборанты? Это надо как-то обсудить, как-то решить. А кто это решит? Очень сложный вопрос", – отметил Табах.

По его мнению, одной из главных проблем в вопросе реинтеграции Донбасса станет вопрос переселенцев.

"Люди [с Донбасса], которые сейчас живут в Одессе или Киеве, вернутся к себе на родину, в свои квартиры, а как насчет людей, которые ушли в Россию? Они больше не имеют права вернуться туда? Почему? У них просто там [в России] родственники, у них было где жить, они к политике не имели никакого отношения. Они просто хотели жить! Это их право, по международному праву, вернуться в свои дома. А если вы их не пустите, то международное сообщество вас осудит", – предположил Табах.

Он убежден, что вопрос Донбасса сложнее, чем вопрос Крыма.

"Что касается Крыма... Я думаю, что Россия все-таки развалится – надеюсь, до того, как [развалится] Украина, – и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно в Украину. А придет он в Украину только по одной причине: если в Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать хорошие зарплаты и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму", – сказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке.

По его мнение, лучшим вариантом было бы и похожее разрешение военного конфликта на Донбассе.

"Я хочу, чтобы у Украины был высокий уровень жизни, чтобы она была полноценной европейской страной, чтобы люди, которые сейчас живут на Донбассе, сказали: "Мы – украинцы, и мы хотим быть с Украиной". И это будет их решение, а не вы будете брать [регион] лобовой атакой", – отметил Табах.

Интервью с Табахом выйдет на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Трансляция начнется в 18.00.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По состоянию на 14 сентября 2020 года, по данным Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев с Донбасса и из Крыма.