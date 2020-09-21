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Интервью Гордона с американским офицером Табахом. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с капитаном 1-го ранга ВМС США в отставке Юрием (Гарри) Табахом выйдет сегодня в 18.00.

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Интервью с Табахом записали на прошлой неделе в Киеве
Интервью с Табахом записали на прошлой неделе в Киеве 
Скриншот: Gary Гари Yuri Tabach Табах / YouTube

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с капитаном 1-го ранга ВМС США в отставке Юрием (Гарри) Табахом. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 16 сентября в Киеве. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон"

Во время интервью Табах рассказал о своей семье и эмиграции в США, о карьере в вооруженных силах США, о работе в американском посольстве в Москве и о том, пытались ли его завербовать, о российской армии и президенте РФ Владимире Путине, о судьбе Беларуси, будущем Украины и о том, почему, по его мнению, действующий президент США республиканец Дональд Трамп лучше демократа Джо Байдена. 

"Когда начался Майдан, я понял, что украинцы и русские – это два разных народа. Я увидел, что одни – крепостные (я, конечно, обобщаю), а у других есть что-то казаческое... Когда мне начали говорить: "Да они проплаченные, там наркоманы на Майдане", я отвечал: "Нет. Я военный человек, если бы я командовал, я бы отвел войска – в этот холод, мороз, под водой, стрельбой... Люди стоят, их миллион, они не отходят. Это не проплачено, это народное восстание". У вас же не один Майдан был. Последние [президентские] выборы – это тоже Майдан, только уже более цивилизованный, на избирательных участках. Я всегда говорю: чтобы быть у вас лидером, надо быть очень аккуратным, очень осторожным человеком. Народ буйный, он, похоже, долго терпеть не любит. Это не Россия, где народ терпит", – сказал Табах. 

Табах родился в 1966 году в Москве в семье врачей. В 1976 году с семьей эмигрировал в США. Окончил фармацевтическую школу Университета Темпла и парашютно-десантную школу, позже получил степень MBA в Университете Джэксонвилла. 

С 1985-го по 2011 год служил в военно-морских силах США. Табах – первый офицер вооруженных сил США, рожденный в СССР.

В 1992–1994 годах работал в комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести в посольстве США в Москве, в 2006–2008 годах  в Центре передового опыта НАТО по защите от терроризма в Турции, в 20082011 годах был начальником штаба специальной военной миссии НАТО в России. 

Теги: Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Джо Байден, Дональд Трамп, Юрий Табах
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