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В США офицера ВМС обвинили в передаче секретных данных россиянину

Офицер военно-морского флота США Чарльз Бриггс в январе 2019 года воспользовался правительственным компьютером, чтобы получить доступ к секретным сведениям. Впоследствии он передал эти данные российскому гражданину, говорится в материалах военного суда.

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Обвиняемый офицер ВМС США
Обвиняемый – офицер ВМС США
Фото: depositphotos.com

В США старшего офицера военно-морского флота Чарльза Бриггса обвинили в передаче секретных данных гражданину России. Об этом 16 июля сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы военного суда.

По данным следствия, Бриггс, который работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута, получил секретные данные на правительственный компьютер в начале января 2019 года и передал их гражданину России. Эта информация могла нанести ущерб Соединенных Штатам, считает следствие.

Какие именно данные он распространил и как познакомился с россиянином, в документах не сообщается.

Согласно обвинению, офицер не уведомил о своих связях с гражданами России и Италии, кроме того, он соврал в анкете при проверке безопасности о том, что не поддерживает "тесные и продолжительные отношения" с иностранцами. Также он не сообщил о своей поездке в Сербию.

Бриггсу также вменяют два эпизода, связанных с хранением детской порнографии.

На данный момент моряк находится под арестом, на следующей неделе он предстанет перед судом.

Теги: Россия, США, порнография, арест, ВМС США, обвинение, моряки
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