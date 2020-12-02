ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Что произошло в 2014 году между РФ и Украиной? Один человек решил увеличить популярность среди крепостного населения и начал войну

Украинцы и русские – это два разных народа, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах.

 
|
Табах заявил, что не верил в попытки России забрать Крым
Табах заявил, что не верил в попытки России забрать Крым
Фото: radiosvoboda.org

Война между Украиной и Россией началась "из-за одного человека". Такое мнение в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах.

Журналист спросил, как бы собеседник назвал то, что произошло в 2014 году.

"Я бы сказал, что из-за одного человека, который у власти очень долго, у которого власти очень много, – он решил увеличить свою популярность среди крепостного населения. И для этого он начал войну. Потому что экономика стала прогибаться, остальные лидеры цивилизованного мира перестали подавать ему руку – и он решил таким образом, что он сделает и это повысит его рейтинг, его начнут уважать и Россия будет мировой державой, которая сможет конкурировать или претендовать на конкуренцию с Соединенными Штатами Америки", – ответил Табах.

По его словам, он понимал, что россияне давно составили "план отъема Крыма" и президент РФ Владимир Путин ждал для этого удобного случая.

"Понимал, но не верил. Я, как все остальные люди, считал, что это братские народы. Для меня что украинцы, что русские были абсолютно одинаковые. Я не верил, что они на такое способны, что они это сделают. Потому что это нарушит весь порядок, который был выстроен после Второй мировой войны. И разрушить его – это очень опасно. И это отразилось и в Иране, когда мы с Ираном потом не смогли подписать договор о ядерном вооружении. Потому что они сказали: "Эти бумажки ничего не стоят. Вот они подписаны здесь". Я это понимал. И, конечно, не верил", – отметил американский офицер в отставке.

Он признал, что те украинцы, которые говорили тогда: "У нас будет война", – оказались правы.

"Когда начался Майдан, я понял, что украинцы и русские – это два разных народа. И я увидел, что одни крепостные... Опять же я обобщаю. Одни крепостные, а другие – что-то казаческое в них есть. Тут же культур много смешано. И наша, моя культура здесь присутствует и сильно отражается. И они недовольны, знаете, как израильтяне. Вот израильтяне вечно недовольны всем. Все им не нравится, все не так. Вот только он знает, как надо правильно, а все остальные не правы. И я увидел эту черту в украинцах, я увидел, как они отбивают. И когда мне начали говорить: "Да нет, там они проплачены, это все наркоманы на Майдане", – я говорю: "Нет, я это видел. Я военный человек. Если бы я командовал, я бы отвел эти войска. В этот холод, в этот мороз, под этой водой, под этой стрельбой люди стоят... Миллион стоит, и они не отходят. Это гнев народа, это не проплачено", – объяснил Табах.

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия оккупировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Майдан, агрессия, аннексия, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Юрий Табах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов
"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов
Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома
Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома
Волочкова засветила грудь в прозрачном платье
Волочкова засветила грудь в прозрачном платье
Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения
Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения
Звезда "Джуно" Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина
Звезда "Джуно" Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина
Alyosha показала прогулку с детьми в первый зимний день
Alyosha показала прогулку с детьми в первый зимний день
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
  "Вы никогда ее не увидите". Билли Айлиш рассказала о своей татуировке
  "Вы никогда ее не увидите". Билли Айлиш рассказала о своей татуировке
Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу
Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу PR
Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского
Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского
  Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы
  Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS