Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Что произошло в 2014 году между РФ и Украиной? Один человек решил увеличить популярность среди крепостного населения и начал войну

Война между Украиной и Россией началась "из-за одного человека". Такое мнение в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах.

Журналист спросил, как бы собеседник назвал то, что произошло в 2014 году.

"Я бы сказал, что из-за одного человека, который у власти очень долго, у которого власти очень много, – он решил увеличить свою популярность среди крепостного населения. И для этого он начал войну. Потому что экономика стала прогибаться, остальные лидеры цивилизованного мира перестали подавать ему руку – и он решил таким образом, что он сделает и это повысит его рейтинг, его начнут уважать и Россия будет мировой державой, которая сможет конкурировать или претендовать на конкуренцию с Соединенными Штатами Америки", – ответил Табах.

По его словам, он понимал, что россияне давно составили "план отъема Крыма" и президент РФ Владимир Путин ждал для этого удобного случая.

"Понимал, но не верил. Я, как все остальные люди, считал, что это братские народы. Для меня что украинцы, что русские были абсолютно одинаковые. Я не верил, что они на такое способны, что они это сделают. Потому что это нарушит весь порядок, который был выстроен после Второй мировой войны. И разрушить его – это очень опасно. И это отразилось и в Иране, когда мы с Ираном потом не смогли подписать договор о ядерном вооружении. Потому что они сказали: "Эти бумажки ничего не стоят. Вот они подписаны здесь". Я это понимал. И, конечно, не верил", – отметил американский офицер в отставке.

Он признал, что те украинцы, которые говорили тогда: "У нас будет война", – оказались правы.

"Когда начался Майдан, я понял, что украинцы и русские – это два разных народа. И я увидел, что одни крепостные... Опять же я обобщаю. Одни крепостные, а другие – что-то казаческое в них есть. Тут же культур много смешано. И наша, моя культура здесь присутствует и сильно отражается. И они недовольны, знаете, как израильтяне. Вот израильтяне вечно недовольны всем. Все им не нравится, все не так. Вот только он знает, как надо правильно, а все остальные не правы. И я увидел эту черту в украинцах, я увидел, как они отбивают. И когда мне начали говорить: "Да нет, там они проплачены, это все наркоманы на Майдане", – я говорю: "Нет, я это видел. Я военный человек. Если бы я командовал, я бы отвел эти войска. В этот холод, в этот мороз, под этой водой, под этой стрельбой люди стоят... Миллион стоит, и они не отходят. Это гнев народа, это не проплачено", – объяснил Табах.

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов. Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия оккупировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.