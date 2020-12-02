Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: В США огромная конкуренция, чтобы попасть в армию

В Соединенных Штатах в армию попасть непросто. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сообщил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах.

"У нас нет рукоприкладства, нет дедовщины, даже нет понятия, потому что у нас нет призывов. Проходят ротации. Они профессиональные, они хотят там находиться, их никто не заставляет, они в любое время могут уйти. У нас конкуренция – попасть в вооруженные силы. ..У нас огромная конкуренция. Не всех принимают в вооруженные силы, даже рядовыми. И у нас за это платят большие деньги, большие бенефиты: учеба, медицина и все остальное", – сказал он.

По словам американского офицера в отставке, в США "каждая жизнь солдата – это огромная ответственность и огромные деньги".

"За солдата, по-моему, у нас сегодня, если его убьют в боевых действиях, выплачивается миллион долларов только семье. А все остальное – это еще несколько миллионов стоит", – отметил Табах.

Он подчеркнул, что если американский солдат не в походе, он после завершения вахты "садится в машину и едет к себе домой, в квартиру или дом".

"Но если он не пристегнут и попадает в аварию, даже офицер и сержант может понести ответственность за это. Потому что он, значит, не дисциплинированный. Поэтому, когда вы видите кино или новости, вы видите, что у всех наших солдат каски пристегнуты, пальцы с курков... У нас нет этих на БТРах с банданами "рэмбо"... Такого у нас нет. Это только в кино, в Голливуде, бывает. Поэтому дедовщины нет, но субординация у нас строгая", – объяснил Табах.

По его словам, демократию в вооруженных силах США не практикуют.

"У нас очень строгая субординация, но уважительная. Мы не используем матерные слова, мы – офицеры – не повышаем голоса. Потому что, если офицер начинает орать или психовать, значит, он потерял контроль над собой, значит, он не может командовать. Карьера его закончилась... Ты всегда должен войти в положение солдат. У нас солдаты едят первыми в полевых условиях, сержанты – вторые, а офицеры едят последними", – рассказал Табах.

Отставной офицер отметил, что "если ты не хочешь служить – это хуже тюрьмы".

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов. Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Табах родился в 1966 году в Москве в семье врачей. В 1976 году с семьей эмигрировал в США. Окончил фармацевтическую школу Университета Темпла и парашютно-десантную школу, позже получил степень MBA в Университете Джэксонвилла.

С 1985-го по 2011 год служил в военно-морских силах США. Табах – первый офицер вооруженных сил США, рожденный в СССР.

В 1992–1994 годах работал в комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести в посольстве США в Москве, в 2006–2008 годах – в Центре передового опыта НАТО по защите от терроризма в Турции, в 2008–2011 годах был начальником штаба специальной военной миссии НАТО в России.