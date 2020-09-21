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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Путин, Трамп, Россия, Крым, Донбасс, НАТО, Беларусь. Интервью Гордона с американским офицером Табахом. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с капитаном 1-го ранга ВМС США в отставке Юрием (Гарри) Табахом. Программу записали 16 сентября в Киеве. Во время интервью Табах рассказал о своей семье и эмиграции в США, о карьере в вооруженных силах США, о работе в американском посольстве в Москве и о том, пытались ли его завербовать, о российской армии и президенте РФ Владимире Путине, о судьбе Беларуси, будущем Украины и о том, почему, по его мнению, действующий президент США республиканец Дональд Трамп лучше демократа Джо Байдена.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Табах родился в 1966 году в Москве в семье врачей. В 1976 году с семьей эмигрировал в США. Окончил фармацевтическую школу Университета Темпла и парашютно-десантную школу, позже получил степень MBA в Университете Джэксонвилла.

С 1985-го по 2011 год служил в военно-морских силах США. Табах – первый офицер вооруженных сил США, рожденный в СССР.

В 1992–1994 годах работал в комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести в посольстве США в Москве, в 2006–2008 годах  в Центре передового опыта НАТО по защите от терроризма в Турции, в 20082011 годах был начальником штаба специальной военной миссии НАТО в России.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Беларусь, Джо Байден, Дональд Трамп, Юрий Табах
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