Данилов заявил, что затраты на оборону в 2021 году сократить невозможно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Министерству финансов Украины поручили в кратчайшие сроки проработать увеличение финансирования национальной безопасности и обороны.

Украина не сможет сократить затраты на оборону из-за войны на Донбассе, заявил Данилов Фото: ЕРА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что уменьшить существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны не представляется возможным из-за имеющихся угроз для государства. В аппарате СНБО сообщили, что об этом Данилов сказал 3 сентября на совещании по оборонному бюджету на 2021 год.

Одной из ключевых угроз национальной безопасности Данилов назвал военную агрессию на востоке Украины. На совещании также обсудили потребности сектора безопасности и обороны в финансировании на 2021 год.

"Министерству финансов Украины поручили в кратчайшие сроки проработать вопрос увеличения финансирования потребностей национальной безопасности и обороны", – сказано в сообщении СНБО.

Секретарь СНБО отметил, что важно перевооружить армию, усилить разведывательные возможности и кибербезопасность, а также поддержать украинский оборонно-промышленный комплекс.

Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова в октябре прошлого года говорила, что весь бюджет на безопасность и оборону в 2020 году составит 245,8 млрд грн, из них 136 млрд грн непосредственно получит Министерство обороны.