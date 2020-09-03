Данилов заявил, что затраты на оборону в 2021 году сократить невозможно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что уменьшить существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны не представляется возможным из-за имеющихся угроз для государства. В аппарате СНБО сообщили, что об этом Данилов сказал 3 сентября на совещании по оборонному бюджету на 2021 год.
Одной из ключевых угроз национальной безопасности Данилов назвал военную агрессию на востоке Украины. На совещании также обсудили потребности сектора безопасности и обороны в финансировании на 2021 год.
"Министерству финансов Украины поручили в кратчайшие сроки проработать вопрос увеличения финансирования потребностей национальной безопасности и обороны", – сказано в сообщении СНБО.
Секретарь СНБО отметил, что важно перевооружить армию, усилить разведывательные возможности и кибербезопасность, а также поддержать украинский оборонно-промышленный комплекс.
Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова в октябре прошлого года говорила, что весь бюджет на безопасность и оборону в 2020 году составит 245,8 млрд грн, из них 136 млрд грн непосредственно получит Министерство обороны.
В начале 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала украинский Крым. Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным МИД Украины за прошлый год, агрессия РФ против Украины унесла жизни 14 тыс. человек, 1,5 млн человек стали вынужденными переселенцами.